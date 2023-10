Há algum tempo que se fala dos novos Pixel 8 e 8 Pro. Estes são os mais recentes smartphones da Google, com toda a sua tecnologia. Estes foram agora apresentados e a grande surpresa é que estes novos equipamentos de topo estão finalmente disponíveis em Portugal, depois de muitos anos a serem pedidos pelos consumidores.

Os Pixel 8 e o Pixel 8 Pro foram desenvolvidos com engenharia Google e desenvolvidos com inteligência artificial como ponto central para uma experiência pessoal e útil. Estes telefones vêm com funcionalidades inéditas, todas alimentadas com Google Tensor G3. E eles irão ter 7 anos de atualizações de software, incluindo upgrades do Android OS, atualizações de segurança e Feature Drops regulares. Eis um olhar sobre os novos dispositivos, desde o seu design atraente, novos sensores, câmaras atualizadas e muito mais.

Um visual sofisticado feito para o seu dia a dia

O Pixel 8 e o Pixel 8 Pro têm um design elegante com silhuetas suaves, acabamentos metálicos e materiais reciclados. O Pixel 8, com os cantos arredondados e tamanho menor do que o seu antecessor, ficará fantástico na sua mão. Ele possui um ecrã Actua de 6,2 polegadas que lhe proporciona um mundo real nítido e é 42% mais brilhante que o ecrã do Pixel 7. O Pixel 8 apresenta acabamentos em metal acetinado, vidro traseiro polido e está disponível nas cores avelã, obsidiana e rosa.

O ecrã Super Actua do Pixel 8 Pro tem 6.7 polegadas e apresenta o ecrã mais brilhante até ao momento. Mesmo sob luz solar direta irá adorar a aparência realista das suas imagens HDR ultra. Apresenta um vidro traseiro mate, uma estrutura em alumínio polido e está disponível em três cores: azul baía, obsidiana e porcelana.

E, na parte de trás do Pixel 8 Pro, um novo sensor de temperatura permite verificar rapidamente a temperatura de um objeto. Pode ser usado para verificar se o seu tacho está quente o suficiente para começar a cozinhar ou se o leite no biberão está à temperatura correta.

Mais melhorias na câmara

O Pixel 8 e o Pixel 8 Pro apresentam sistemas de câmara avançados e atualizados para oferecerem fotos e vídeos com qualidade impressionante, além de ferramentas de edição inovadoras. Cada uma das câmaras do Pixel 8 Pro foi atualizada, a começar pela câmara principal que capta fotos melhores e vídeos e ambientes com pouca luz. Uma lente ultra grande angular maior proporciona um macrofoco melhorado, a nossa lente teleobjetiva captura 56% mais luz e tira fotos 10x com qualidade ótica, e a câmara frontal tem agora foco automático para as melhores selfies num telefone Pixel.

E o Pixel 8 tem a mesma atualização na câmara principal, mais uma nova lente ultra grande angular que permite o macrofoco no Pixel 8.

A aplicação da câmara apresenta uma interface intuitiva e redesenhada permitindo encontrar e capturar rapidamente conteúdo através dos seus modos favoritos de foto e de vídeo. E para o Pixel 8 Pro, terá acesso aos controlos Pro proporcionando um controlo mais criativo da câmara Pixel com definições como a velocidade do obturador, ISO, fotos de 50 MP na faixa de zoom e muito mais.

Todos nós já passamos pela situação em que tira a foto de grupo perfeita, mas alguém não está a olhar para a câmara. A funcionalidade Melhor Take usa as fotografias que tirou para conseguir a foto que pensou ter tirado. Para isto ser possível, um algoritmo no dispositivo cria uma imagem mesclada a partir de uma série de fotos para obter a melhor aparência de todos.

O Editor Mágico do Google Fotos é uma nova experiência de edição experimental que usa IA generativa para o ajudar a alinhar as suas fotos com a essência do momento que estava a tentar registar. Poderá reposicionar e redimensionar as coisas na foto ou usar predefinições com um toque para destacar o fundo – tudo com apenas alguns toques.

A Borracha Mágica de Áudio permite reduzir facilmente sons perturbadores no seu vídeo, como vento uivante ou multidões barulhentas. Esta funcionalidade inédita de áudio computacional usa modelos avançados de aprendizagem de máquina para classificar sons e dividi-los em camadas distintas para que possa controlar os seus níveis.

Ainda este ano, o Pixel 8 Pro irá receber o Otimizador de Vídeo que combina o Tensor G3 com os nossos poderosos data centers para aplicar processamento de ponta nos seus vídeos. Ele ajusta cor, luz, estabilização e granulação e o resultado são vídeos impressionantes que parecem reais. O Optimizador de Vídeo também permite Vídeo Noturno no Pixel para melhorar a qualidade de vídeo em ambientes com pouca luz.

Poupe tempo e faça as coisas facilmente

Agora pode obter mais contexto rapidamente e aprofundar um assunto numa página web. Com o Summarize, o Pixel pode gerar um resumo de uma página da web para que possa entender rapidamente os pontos principais. E o seu Pixel pode até ler em voz alta e traduzir páginas da web para que possa ouvir os artigos quando está em deslocação.

O Pixel está ainda melhor a compreender as nuances da fala humana, para que possa conversar com ele de forma natural para realizar tarefas. Se fizer uma pausa ou disser “hum”, ele irá esperar até terminar antes de responder. Utilize a sua voz para digitar, editar e enviar mensagens rapidamente, mesmo se falar vários idiomas.

E com IA melhorada, o Filtro de Chamadas irá ajudá-lo a receber, em média, 50% menos chamadas de spam. Ele atenderá silenciosamente as chamadas de números desconhecidos com uma voz mais natural para se envolver com a pessoa do outro lado da linha. Também é inteligente o suficiente para separar as chamadas que deseja das que não deseja. E em breve, o Filtro de Chamadas irá sugerir respostas contextuais para permitir que o utilizador com um toque possa responder rapidamente a chamadas simples, como, por exemplo, confirmações de compromissos e sem precisar atender o telefone.

Criado para mantê-lo a si e às suas informações pessoais seguras

O Google Tensor G3 funciona com o chip de segurança Titan M2 para proteger informações pessoais e tornar o seu Pixel mais resistente a ataques sofisticados. E agora, o desbloqueio facial no Pixel 8 cumpre a classe biométrica mais elevada do Android, permitindo-lhe aceder a aplicações bancárias e de pagamento como o Google Wallet.

Com o Pixel, irá receber funcionalidades exclusivas e atualizações que melhoram o seu telefone ao longo do tempo. Pela primeira vez, vamos oferecer sete anos de suporte de software para o Pixel 8 e Pixel 8 Pro - incluindo atualizações do sistema operativo, atualizações de segurança e lançamentos regulares de novas funcionalidades.

Pré-encomendas a partir de hoje e nas lojas a partir do dia 12 de Outubro

Reserve a partir de hoje o Pixel 8 a partir de 829€ e o Pixel 8 Pro a partir de 1.139€. Na compra do Pixel 8 ou Pixel 8 Pro estão incluídos 6 meses do plano de 2TB do Google One Premium e do Fitbit Premium, bem como 3 meses do Youtube Premium. O valor combinado corresponde a 149,85€, tudo para aproveitar ao máximo o seu novo Pixel. Ambos os dispositivos estarão disponíveis nas lojas a partir do dia 12 de outubro.

A Google colabora com a Worten e a Vodafone para oferecer uma experiência de compra completa e envolvente em Portugal. O portfólio Google Pixel estará disponível nas lojas Worten, espalhadas por todo o território, e na Vodafone com ofertas exclusivas, tanto nas lojas como no site. Além disso, todos os nossos produtos estarão também disponíveis na Google Store.

Além do Pixel 8 e Pixel 8 Pro, também vão chegar a Portugal o Pixel 7a, Pixel Buds A-Series e Pixel Buds Pro. Trata-se de um portefólio de dispositivos que podem ajudá-lo a fazer mais coisas ao longo do dia do seu dia, independentemente do seu orçamento ou necessidades.