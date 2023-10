Made by Google: Que novidades nos traz este evento da Google?

Hoje é dia de novidades da Google. A gigante das pesquisas tem novo hardware para nos mostrar e muitas surpresas para nos revelar. A maioria das novidades são já conhecidas, mas certamente que vão ser reveladas mais coisas novas. Assista à apresentação e descubra que novidades nos traz este evento da Google.

Ao longo dos últimos meses os rumores e até a própria Google revelou parte das suas novidades que este evento vai trazer. É certo que o hardware vai receber novidades, mas há ainda algumas surpresas na manga para revelar.

Temos assim de forma garantida dois novos smartphones, os Pixel 8 e 8 Pro, bem como um novo smartwatch, o tão esperado Pixel Watch 2. Há ainda a somar a isto o revelar dos novos Pixel Buds Pro, com novidades no campo do áudio.

Outra novidade garantida vem no campo do hardware, onde a Google vai finalmente revelar o Android 14 e todas as novidades. Será ainda um exclusivo para os Pixel, mas em breve muitas marcas vão abraçar esta nova versão e revelar as suas atualizações. É assim hora de assistir ao que está a ser preparado pela Google e conhecer todas as novidades.