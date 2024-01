Galaxy S24 Ultra bate o iPhone 15 Pro Max em mais um ponto! Agora é no ecrã

Ao revelar o Galaxy S24 Ultra, a Samsung focou-se mais nas capacidades de IA que este smartphone tem. O seu hardware, ainda que possa parecer igual ao modelo anterior, tem muitas novidades que se destacam. A prova disso vem com as comparações que começam a surgir e que agora têm mais uma prova. Falamos do ecrã, que bateu o iPhone 15 Pro Max.

Apesar de parecer muito igual ao modelo anterior, o novo Galaxy S24 guarda no seu interior muitas novidades que não foram destacadas do Samsung. Tudo parece girar em torno da IA e do que esta pode fazer e oferecer, garantindo uma utilização melhor por parte do utilizador.

Uma das melhorias que estão presentes estão no seu ecrã. Este é protegido pela novidade Corning Gorilla Armor. Sabe-se que este é mais resistente e oferece aos utilizadores uma proteção melhor e até a capacidade de esconder riscos microscópicos que são normais surgirem.

A Samsung também garante que o ecrã Gorilla Glass Armor reduz o reflexo em até 75% em comparação com as proteções de ecrã da concorrência, baseadas em vidro. Ao ser usado em ambientes com muita luz, poderá haver um benefício elevado ao ter esta proteção de ecrã antirreflexo que o Galaxy S24 Ultra tem presente.

I have a question for @SamsungMobile @corninggorilla , whether the anti-reflective effect of the Corning Gorilla Armor Glass on the S24 Ultra will disappear over time. If not, that would be great. pic.twitter.com/Vpp6uUiutr — ICE UNIVERSE (@UniverseIce) January 22, 2024

Também aqui é inevitável a comparação com o seu concorrente direto, o iPhone 15 Pro Max. Do que foi publicado no X (ex Twitter) fica claro que o conteúdo do ecrã fica muito melhor no Galaxy S24 Ultra em comparação com o iPhone 15 Pro Max. As cores são mais realistas e quase não há reflexos dignos de nota.

Com o que o ecrã do Galaxy S24 oferece, fruto da sua qualidade, esperava-se que a Samsung promovesse mais este hardware. Este é um ecrã Dynamic AMOLED 2x de 6,8 polegadas com resolução QHD+, HDR10+ e brilho máximo de até 2.600 nits. É totalmente plano, o que torna ainda mais fácil escrever com a S Pen.

Como é natural nestes momentos, o Galaxy S24 Ultra continuará a ser avaliado e comparado com o iPhone 15 Pro Max. Há ainda muitas áreas onde os testes podem ser realizados e que certamente vão mostrar todas as suas capacidades frente à concorrência.