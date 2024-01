Galaxy S24 Ultra bateu o iPhone 15 Pro Max e arrasou a concorrência no teste de bateria

O Galaxy S24 Ultra da Samsung foi apresentado esta semana e esta proposta da marca Coreana quer mudar o mercado e o que este oferece aos utilizadores. Agora que está acessível, é hora de o comparar com a concorrência e mostrar o que vale. O primeiro teste foi focado na bateria e mostra como este é melhor que o iPhone 15 Pro Max e a concorrência.

Bateria do Galaxy S24 Ultra bateu a concorrência

As grandes novidades que o Galaxy S24 traz focam-se na IA e no que esta pode oferecer aos utilizadores. Muda de forma muito relevante como interagimos com o smartphone e como a informação pretendida é apresentada a todos os que usam esta proposta. A comparação teve também presente o Pixel 8 Pro e o Galaxy S23 Ultra.

Com hardware de topo, a Samsung resolveu limar algumas arestas e oferecer uma proposta ainda mais capaz. A provar isso, e para o campo da bateria, surge agora um teste onde fica claro que os 5.000 mAh presentes conseguem bater o iPhone 15 Pro Max e arrasar toda a concorrência.

iPhone 15 Pro Max ficou atrás da proposta da Samsung

Ao ser usado com apps que se sabem consumir muita bateria, como o Facebook ou o Instagram, o Galaxy S14 Ultra conseguiu a primeira posição. É possível que a câmara de vapor maior tenha ajudado a manter as temperaturas do Snapdragon 8 Gen 3 controladas, enquanto a atualização mais recente da One UI reduziu a carga no CPU, o que resultou numa elevada eficiência energética.

O iPhone 15 Pro Max não ficou muito atrás no teste de consumo de bateria. Acompanhou o Galaxy S24 Ultra, mas sua bateria menor, e outros elementos menos otimizados, levaram a que a joia da Apple tenha perdido para o smartphone da Samsung. Este chegou ao final com 10 horas e 59 minutos antes de desligar. Em segundo lugar, temos o iPhone 15 Pro Max, com duração de 10 horas e 20 minutos.

Teste de bateria revela muito destas propostas

Surpreendentemente, o Pixel 8 Pro conseguiu acompanhar a concorrência e terminou com 10 horas de bateria. Já o Galaxy S23 Ultra, do ano passado, terminou em último lugar com um tempo de 8 horas e 10 minutos, o que ainda é impressionante, para um smartphone com um ano de mercado.

Ainda que seja um teste real e que mostra o que estes smartphones oferecem, há ainda muito por esclarecer. Apesar do Galaxy S24 seja novo, não fica clara a idade do iPhone 15 PRo Max e dos restantes smartphones. Ainda assim, fica claro que a nova proposta da Samsung deverá conseguir bater a concorrência direta neste campo.