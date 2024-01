Gráficas Nvidia GeForce RTX 4070 SUPER já estão abaixo do preço recomendado na Polónia

No passado dia 17 de janeiro, a Nvidia lançou oficialmente o primeiro modelo da sua nova gama de placas gráficas GeForce RTX 40 SUPER. Mas já se descobriu que, pelo menos na Polónia, a GeForce RTX 4070 SUPER já está com um preço 5% mais baixo do que o recomendado pela marca.

GeForce RTX 4070 SUPER está 5% mais barata que o recomendado na Polónia

De acordo com as informações oficiais divulgadas pela Nvidia, a GeForce RTX 4070 SUPER, que chegou a 17 de janeiro, tem um preço recomendado de 599 dólares. Depois disso, no dia 24 de janeiro vão começar a ser vendidas as GeForce RTX 4070 Ti SUPER por 799 dólares e, por fim, as GeForce RTX 4080 SUPER vão ficar disponíveis no dia 31 de janeiro por um preço recomendado de 999 dólares.

Contudo, e uma vez que os primeiros modelos já se encontram no mercado, há sempre quem esteja atento aos preços nas diferentes regiões. E de acordo com as informações recentes, a GeForce RTX 4070 SUPER já foi descoberta na Europa a um preço mais baixo do que o recomendado. Em concreto, foi no mercado da Polónia que esta GPU se encontra à venda por um preço 5% mais baixo do que o MSRP (Manufacturer's Suggested Retail Price, ou o preço recomendado pela marca).

No exemplo concreto da imagem acima, vemos que a GeForce RTX 4070 SUPER está marcada por um preço de 2.999 zlotys polacos (~688 euros) na loja oficial da Nvidia - recordamos que a Polónia não usa o euro como moeda. Mas nalgumas lojas podemos encontrar o modelo a um valor de, por exemplo, 2.849 zlotys (~653 euros), o que corresponde a uma queda a rondar os 5% face ao recomendado pela marca, como acontece na loja polaca X-kom.

Nesta mesma loja podemos então encontrar alguns modelos diferentes com os seguintes preços mais baixos do que o recomendado pela Nvidia:

Gainward RTX 4070 SUPER Fantasma - 2849 zlotys (~653 euros)

Inno3D RTX 4070 SUPER Twin X2 - 2899 zlotys (~665 euros)

Gainward RTX 4070 SUPER Ghost OC - 2929 zlotys (~671 euros)

Para além da Polónia, há também a indicação de que algumas outras lojas da Europa, como na Alemanha e a Áustria, estão a vender estes novos chips gráficos abaixo do preço recomendado de 659 euros, nas regiões onde se usa esta moeda.