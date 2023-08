5 teclados mecânicos dos 50 € aos 200 €

A escolha de um teclado mecânico é hoje de grande importância tanto para a comunidade gaming quanto de programadores. Oferecem uma grande capacidade de personalização, melhor desempenho, maior longevidade e uma melhor experiência de escrita. A oferta é enorme e hoje destacamos 5 modelos com preços que não ultrapassam os 200 €.

Mars Gaming MKULTRA - 55 €

O teclado mecânico Mars Gaming MKULTRA é a opção mais acessível e destaca-se pelo seu formato compacto. Segundo a marca tem 96% do tamanho da estrutura aproveitado. Tem chaves PBT de dupla injeção de pudding que garante maior durabilidade e interruptores OUTEMU SQ anti-pó.

O sistema de iluminação RGB LED da MKULTRA oferece até 16,8 milhões de cores com controlo via software. O utilizador poderá escolher entre vários efeitos especiais e perfis personalizáveis.

Teclado mecânico HyperX Alloy Origins - 79 €

A HyperX fabrica alguns dos melhores equipamentos para jogos e nem sempre está no centro das atenções em comparação com os seus principais rivais como Corsair ou Razer. O HyperX Alloy Origins conta com tampas das teclas PBT de injeção dupla, dando a garantia de durabilidade. Os interruptores também são interruptores mecânicos de propriedade da HyperX e, dada a reputação de qualidade da marca, também eles durarão muitos anos.

A estrutura é feita de alumínio, o que nem sempre acontece com teclados gamer nessa faixa de preço, garantindo rigidez e evitando que o teclado apresente alguma flexão. Há também um suporte multiestágio para maior conforto, iluminação RGB e opções personalizáveis ​​para iluminação e macros.

Teclado mecânico Nuphy Air75 - 144 €

Para quem procura portabilidade a um preço relativamente acessível e com qualidade, o Nuphy Air75 poderá ser uma escolha acertada. Tem teclas PBT finas e esféricas num esquema de cores agradável, o AirFeet que permite que o teclado seja colocado diretamente em cima de MacBooks e muitos computadores Windows e também tem barras de luz RGB em ambos os lados que indicam o modo atual e a duração da bateria.

Oferece ligação USB-C, ligação sem fio de 2,4 GHz e ainda Bluetooth 5.0. Os sistemas Mac e Windows são suportados com teclas para ambos na caixa.

ASUS ROG Strix Scope NX TKL - 170 €

Este teclado ROG Strix Scope NX TKL foi criado para jogadores de FPS, sendo que a sua a dimensão física sem teclado numérico oferece mais espaço para movimentar o rato, com a tecla CTRL esquerda ampliada que minimiza a pressão acidental de outras teclas. Os Switches mecânicos ROG NX oferecem uma atuação rápida e curvas de força especialmente afinadas pela ROG para uma sensação de pressão e feedback fantásticos.

A placa superior em alumínio quer oferecer uma estética arrojada e resistente, além disso, é compacto e adapta-se facilmente a mochilas enquanto o cabo removível previne marcas e arranhões.

Logitech G915 TKL - 190 €

O Logitech G915 TKL é um teclado sem fios e de baixa latência, duas tecnologias que a empresa está a implementar nos seus teclados com máxima fiabilidade. Os interruptores mecânicos são de baixo perfil, semelhantes aos dos computadores portáteis.

Existem três tipos de switch de baixo perfil oferecidos, nomeadamente clicky, tátil e linear, para que cada utilizador possa optar pela quantidade de feedback tátil e audível que lhe fará mais sentido. A duração da bateria pode ir até às 40 horas com a retroiluminação no máximo, um valor excelente para este tipo de proposta.