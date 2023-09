Vem aí o novo Raspberry Pi 5! Conheça as especificações…

O Raspberry Pi é um microcomputador com um conjunto de capacidades muito interessantes. Quatro anos após o lançamento do Raspberry Pi 4, está para breve o lançamento do novo Raspberry Pi 5. Conheça as novidades.

O Raspberry Pi é um popular mini-computador que rapidamente cativou os utilizadores graças ao seu pequeno tamanho e enorme potencial, já para não falar do facto de ser um equipamento compacto e barato que podemos levar para qualquer lado.

Atualmente no mercado está disponível o Raspberry Pi 4, mas a Raspberry Pi Foundation anunciou agora o lançamento, em outubro, do novo Raspberry Pi 5.

Principais novidades do Raspberry Pi 5

Segundo o que tem vindo a ser revelado, o Raspberry Pi 5 é 2 a 3 vezes mais rápido que a versão anterior. Mas há mais...

Disponível com 4 ou 8 GB de RAM (também chegará com 1 a 2 GB de RAM)

Design e tamanho semelhante ao Model 4 B

Novo SoC de 4 núcleos 2.4 GHz, Cortex-A76 Arm CPU

Suporte para redes Wi-Fi 5 (802.11ac)

Bluetooth 5.0

Bluetooth Low Energy

Interface Gigabit Ethernet

2 interfaces micro-HDMI

2xUSB 3.0 (suporta velocidades até 5Gbps) + 2xUSB 2.0

Interface USB-C que funciona também como interface de carregamento

Nova interface PCIe 2.0

Segundo o que tem vindo a ser anunciado, a versão de 4 GB de RAM custará cerca de $60 e a versão com 8GB de RAM custará $80.