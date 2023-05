Análise: Xiaomi 13 Pro com câmaras Leica… e muito mais

No universo dos smartphones de topo, existem marcas que se distinguem e a Xiaomi é uma delas. A evolução ao longo dos anos tem sido notória e o Xiaomi 13 Pro é a prova real disso. Com uma parceira importante com a Leica, este é talvez um dos mais fotográficos smartphones da fabricante... mas as suas potencialidades vão além disso.

Especificações Gerais do Xiaomi 13 Pro

O Xiaomi 13 Pro apresenta-se como um smartphone de topo, com tudo o que de melhor existe para o segmento. O ecrã com molduras finas e acabamento em curva 3D é AMOLED com 6,73" e com uma resolução de 3200 x 1440 píxeis. A proteção é Gorilla Glass Victus e o utilizador ainda vai tirar partido do sensor de luz ambiente 360°Corning.

A bateria tem 4820mAh e carrega a 120W... sim, com carregador dentro da caixa. Permite também fazer carregamento inverso a 10W e carrega sem fios a 50W. O som é reproduzido com duas colunas com tecnologia Dolby Atmos, tem sensor de impressões digitais no ecrã e ainda reconhecimento facial.

O processador é um Snapdragon 8 Gen 2 Octa-core (1x3.2 GHz Cortex-X3 & 2x2.8 GHz Cortex-A715 & 2x2.8 GHz Cortex-A710 & 3x2.0 GHz Cortex-A510), com GPU Adreno 740. O smartphone está disponível em Portugal com 12 GB de RAM e 256 GB de armazenamento interno e não permite expandir o armazenamento através de cartão microSD.

O módulo de câmaras traseiro, desenhado em parceria com a Leica tem três câmaras de 50 MP, que mais à frente serão detalhadas. A câmara frontal é de 32 MP.

Falamos de um smartphone com Android 13 e MIUI 14, com NFC, ligação USB Tipo-C, sensor de infravermelhos, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, Bluetooth 5.3, sistema de geolocalização GPS (L1+L5), GLONASS (G1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5) e ainda os sensores mais comuns associados aos smartphones.

As dimensões são de 162,9 x 74,6 x 8,4 mm ou 8,7 mm, na zona da câmara que é bastante saliente. O peso é de 229g.

Construção e design

O smartphone Xiaomi 13 Pro tem uma construção em alumínio, a traseira é em cerâmica e o vidro frontal, curvo, tem proteção Gorilla Glass Victus. Assim, estamos perante um smartphone bastante resistente a riscos, com acabamentos premium e um toque bastante suave e confortável de usar... só fica a advertência para o facto de ser mesmo suave e poder ser mesmo escorregadio (algo que é colmatado com a capa que vem dentro da caixa).

A zona que mais se destaca é o módulo traseiro da câmara que é bastante saliente, onde estão albergadas as três câmaras e respetivos sensores e flash LEDs.

O smartphone é à prova de água e poeiras, com certificado IP68.

Adicionalmente, conta com os botões de volume e ligar/desligar na lateral direita, em cima tem os microfones e sensores, em baixo, está colocado o slot para cartões nano SIM, porta USB-C, mais um microfone e o altifalante.

O ecrã do Xiaomi 13 Pro

O Xiaomi 13 Pro tem um ecrã absolutamente incrível, do melhor no segmento de topo. Tem uma dimensão bastante generosa de 6,73" com tecnologia AMOLED e resolução WQHD+ de 3200x1440 píxeis.

As molduras são bastante finas, tem um grande ângulo de visão, o acabamento curvo torna a utilização ainda mais fluida.

Tem uma taxa de atualização dinâmica, de 1 a 120 Hz, e a taxa de resposta ao toque é de 240 Hz. O brilho máximo pode ir até aos 1900 nits, tem tecnologia Pro HDR, Dolby Vision, HDR10+, suporta mais de mil milhões de cores e o facto de ser sensores de luz ambiente a 360º permite um ajuste excelente da luminosidade aos diferentes ambientes.

Interface e desempenho

O smartphone vem equipado com MIUI 14 baseada no Android 13, sendo este um dos modelos elegíveis para os testes do Android 14. Esta versão da MIUI está muito bem desenhada, não tem muitas aplicações pré-instaladas e algumas delas até podem ser desinstaladas

É bastante económica em termos de utilização de recursos fazendo uma boa gestão das apps que estão a funcionar em segundo plano ou das que podem ser efetivamente paradas, e em comparação com a MIUI 13, há aspetos de privacidade que foram melhorados, nomeadamente no processamento de dados do utilizador no dispositivo e na criptografia de ponta a ponta.

Quanto ao desempenho, o Xiaomi 13 Pro tira partido do que de melhor existe no mercado ao nível de hardware, com o processador Snapdragon 8 Gen 2 Octa-core com uma configuração 1+2+2+3 (1x3.2 GHz Cortex-X3 & 2x2.8 GHz Cortex-A715 & 2x2.8 GHz Cortex-A710 & 3x2.0 GHz Cortex-A510). O chipset Snapdragon 8 Gen 2 vem ainda com a GPU Adreno 740 capaz de Ray Tracing, que será interessante para jogos, mas mais isso será algo mais para o futuro.

Não havendo nada de negativo a apontar quanto ao desempenho, tanto em utilização mais intensiva em jogos e processamento de imagem, como em tarefas simples do dia a dia, poderá ser interessante conhecer os resultados dos testes de benchmark. No GeekBench 6, em multi-core, conseguiu 5396 pontos. Em single-core foram 2001 pontos. No teste executado pelo Antutu 9, foram atingidos os 1280993 pontos.

Xiaomi 13 Pro: A máquina fotográfica

Atualmente, qualquer smartphone de topo ambiciona ser o rei da fotografia e a verdade é que, graças a isso, a qualidade está cada vez melhor. O Xiaomi 13 Pro tem uma câmara tripla traseira, todas elas de 50 MP, ainda que cada uma tenha as suas particularidades.

A câmara principal tem um sensor de 1" de 50MP, com abertura f/1.9 e estabilização ótica de imagem. O sensor telefoto tem abertura f/2.0, que permite fazer zoom ótico de 3,2x e fotos super macro. Já a câmara ultra grande angular, tem um ângulo de 115˚ e abertura f/2.2.

A app da câmara não tem propriamente grandes novidades, a não ser a otimização de fotografias através do software, criado em parceria com a Leica. Existe também a otimização por IA, que neste caso, tende a aumentar um pouco o contraste e a saturação da imagem captada. Mas tudo isso serão ajustes que o utilizador terá que fazer com base nas suas preferências e objetivos.

Eis alguns exemplos captados em diferente ambientes, luminosidade e distâncias.

Carregamento ultra rápido e autonomia

A bateria do Xiaomi 13 Pro tem uma capacidade de 4820 mAh e carrega no máximo a 120W. E, de facto, qualquer pessoa que compre este smartphone vai ter acesso a tal velocidade de carregamento, porque o carregador vem dentro da caixa. Ser isto ou não uma vantagem vai depender das necessidades de cada utilizador.

Para o meu dia a dia não vejo vantagem em comprar um novo smartphone com carregador na caixa, dados os meus hábitos de utilização e ao facto de já ter vários carregadores espalhados pela casa. Contudo, havendo uma tecnologia disponível para carregamento ultra rápido, num dispositivo que custa mais de 1000 €, faz todo o sentido que tal esteja acessível sem que o consumidor tenha que fazer mais nenhum investimento.

Mas quão rápido é o carregamento? É importante perceber que o smartphone limita o carregamento rápido a 60/80W, para usufruir dos 120W é necessário ativar o modo de carregamento rápido nas definições da bateria.

Em apenas 5 minutos, o smartphone já vai com 33% de bateria carregada, em 10 minutos, já ultrapassou os 60% e, mais 5 minutos, ultrapassa os 80%. A carga completa foi conseguida com 23 minutos, um pouco mais do que o prometido, mas ainda assim, surpreendente.

A autonomia está ao nível do esperado, com cerca de 2 dias de utilização considerada normal (para os testes que fazemos habitualmente), e um dia para uma utilização intensiva. Por exemplo, no dia em fiz fotos, vídeo e testes de benchmarck, com carregamento a 100% de manhã. Ao final do dia, ainda restavam 25% de bateria.

Veredico

O Xiaomi 13 Pro está atualmente disponível em Portugal com um preço de venda recomendado de 1299,99 €, nas cores preto e branco. Este preço está ao nível da sua principal concorrência, algo que é expectável, dado o salto em termos de qualidade que a Xiaomi tem vindo a conseguir oferecer ao longo dos úlitmos anos...

Se é um preço elevado? Para muitos será, mas estamos perante um modelo premium que não pretende chegar às massas, para isso existem muitos outros modelos.

O Xiaomi 13 Pro oferece tudo o que há de melhor no segmeto, tem uma excelente qualidade fotográfica, autonomia e velocidade de carregamento. O desempenho é de excelência e a interface está muito bem conseguida. Apenas o design da câmara traseira aponto como fator menos positivo, por considerar que torna o smartphone menos elegante.

O Pplware agradece à Xiaomi Portugal a cedência do smartphone para análise.