O Android 14 está a ser preparado pela Google sendo esperado no final do Verão. Com os primeiros testes públicos a começarem, surgiu agora a boa notícia de que esta nova versão pode finalmente ser instalada fora do ecossistema Google e dos seus Pixel. Descubra quais os novos smartphones que passaram a ser suportados.

Apesar de ter marcado presença na I/O deste ano, o Android 14 não teve a atenção da Google que normalmente tem neste evento. Foram mostradas melhorias e novidades, mas nada de concreto sobre a sua chegada. Agora, a Google revelou finalmente quais os smartphones fora da linha Pixel que podem já instalar o novo Android.

O Android 14 beta está disponível para os seguintes dispositivos não Pixel:

OnePlus 11

Oppo Find N2 Flip

Vivo X90 Pro

iQOO 11

Nothing Phone 1

Xiaomi 13 Pro

Xiaomi 13

Xiaomi 12T

Lenovo Tab Extreme

A Realme também faz parte do programa beta do Android 14, mas atualmente não está claro qual é o smartphone compatível. Estranhamente, a Asus, Nokia, Sharp e ZTE estão ausentes este ano, apesar de terem feito parte do programa beta do Android 13 em 2022. E, como nos últimos anos, a Samsung não faz parte do programa, embora da One UI 6 baseado no Android 14 ter sido detetada nos seus servidores.

Dependendo do dispositivo, deve aceder à página dos dispositivos com suporte para o Android 14 para encontrar as instruções sobre como instalar esta versão no seu smartphone.

Os passos são complexos e exigem a utilização do de ADB ou fastboot para fazer sideload do firmware. Embora vá perder todos os seus dados, pode sempre reverter para o Android 13.