Hands on Honor Magic V2 RSR – A união com a Porsche criou um dobrável único

A Honor acaba de anunciar a chegada do seu mais recente dobrável, o Magic V2. Este é um dos mais interessantes modelos deste segmento, mas tem uma particularidade, o modelo criado em parceria com a Porsche. O Pplware já teve acesso a este modelo de topo e mostra agora as primeiras impressões deste dobrável único.

A presença da Porsche no universo dos smartphones não é nova. Já no passado a sua presença e associação com outras marcas revelou equipamentos de elevada elegância e com pormenores que os elevavam acima de tudo o que estava no mercado.

Não são equipamentos baratos, mas há que pagar a exclusividade e a estética única que oferecem. Isso nota-se mais uma vez com o novo Honor Magic V2 RSR, que oferece uma estética distinta e que lembra muitos elementos dos conhecidos carros da marca.

Algo que distingue este modelo, seja na versão "normal", seja na RSR, é a sua espessura. Este anuncia-se como o dobrável mais fino do mercado e isso fica patente desde o primeiro momento em que o tomamos nas mãos. É mesmo muito fino, sem que isso se traduza numa perda de resistência.

O que também sobressai de imediato é o conjunto das câmaras. Este está saliente, mas tem uma forma única. A Honor refere que a sua estética está próxima das janelas traseiras do Porsche 911. É aqui que temos presentes as 3 câmaras (câmara principal com 50MP (f/1.9), uma câmara Ultra-Wide de 50MP (f/2.0), e uma câmara telescópica de 20MP (f/2.4)).

Os 2 ecrãs, tanto o interior como o exterior, apresentam-se de excelente qualidade, livres de reflexos incómodos ou que impedem a visão. O interior, em especial devido ao seu tamanho, mostra-se extremamente confortável na utilização.

Este Honor Magic V2 RSR segue uma linha que o torna interessante e que certamente será apreciada. Falamos das dimensões exteriores, que se aproximam muito mais do que é um "smartphone normal". Assim, numa utilização dobrada temos um smartphone fino e que tem dimensões que nos deixa a sensação de que estamos num smartphone não dobrável.

Em contraste, e com o ecrã aberto, temos uma área ainda maior, o que potencializará a sua utilização. Usar este dobrável com o ecrã aberto permite ter duas apps lado a lado ou, em alternativa, ter as janelas independentes e a funcionar em multitarefa.

Estas capacidades assentam no MagicOS, que dá ao Android todas as funcionalidades normais do sistema da Google. Em cima destes serviços temos depois a personalização e alguns extras que a Honor preparou.

Para lá do design do Honor Magic V2 RSR, a diferença para o modelo base está em outros pontos. A marca destaca principalmente a presença de mais RAM e de mais armazenamento, o que o torna ainda mais exclusivo.

Quanto a preços, a Honor não os apresentou ainda, mas certamente que vão estar também num patamar elevado. Esta exclusividade da marca Porsche é algo que se pagará e bem, num modelo único e que certamente estará ao alcance de poucos.

Honor Magic V2 RSR - Galeria de imagens