Com a chegada do Pixel 8 a Google mudou muito a sua postura face aos seus smartphones. Estes são agora um elemento essencial do seu ecossistema e muito mais do que uma simples montra para o Android. A provar isso estão as novidades apresentadas e uma nova surgiu. A Google passou a tornar mais simples diagnosticar e reparar problemas nos Pixel.

Mais simples diagnosticar falhas nos Pixel

Detetar problemas num smartphone da Google está agora a tornar-se mais simples e mais fácil. A gigante das pesquisas apresentou uma nova app dedicada ao Android que permite aos utilizadores fazerem um conjunto alargado de teste para avaliar o estado de qualquer smartphone Pixel.

Com o código *#*#7287#*#* será possível ativar esta nova ferramenta, que permite realizar testes diferenciados ou, como esperado, fazer um diagnóstico total. Este é um bom modo para detetar falhas pontuais ou garantir o bom resultado depois de uma reparação realizada de forma oficial, ou pelo utilizador.

Android tem app para proteger nas reparações

Estes testes podem garantir o funcionamento de todos os sensores dos Pixel, bem como dos diferentes elementos presentes nos smartphones. Falamos da bateria, do ecrã e até da parte áudio. Claro que o GPS, o leitor de impressões digitais e muito mais poderá ser testado e avaliado.

Para além desta app, a Google ativou também um novo modo dedicado às reparações. Este havia sido já detetado há algumas semanas, mas agora surge oficialmente. É criado para bloquear o acesso à informação pessoal do utilizador, ao mesmo tempo que torna qualquer Pixel num dispositivo com uma reposição de fábrica aplicada.

Google disponibiliza manuais de reparação

Por fim, e para ajudar os utilizadores a realizarem as suas próprias reparações, a Google resolveu disponibilizar algo essencial. Falamos dos manuais de reparação dos Pixel, que por agora estão limitados ao Pixel Fold, Pixel 8 e Pixel 8 Pro para agora. A Google garante que adicionará os para dispositivos anteriores e futuros nos próximos meses.

É interessante ver como a Google aborda estes temas associados aos Pixel e ao Android. Mostra um empenho ainda maior para manter os seus smartphones ativos por mais tempo, algo que é também um compromisso da marca, para lá da sua longevidade com o Android.