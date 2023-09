A Google trabalha a um ritmo elevado no Android Auto e nas suas funcionalidades. As novas versões estão a surgir a um ritmo elevado, ainda que as novidades pareçam estar a chegar de uma forma mais lenta que o esperado. A versão 10.4 do Android Auto chega agora, mas algumas falhas que ficaram por resolver.

O Android Auto 10.4 já chegou para todos

O Android Auto 10.4, a nova versão desta app, já está disponível para ser instalado nos smartphones Android. Este chega menos de uma semana depois que a Google lançou a primeira versão beta para esta atualização ser avaliada pelos utilizadores.

Até agora, não existe nenhuma informação oficial sobre o lançamento desta versão do Android Auto. Assim, é seguro assumir que o foco desta nova versão seja exclusivamente na correção de bugs e falhas conhecidas. Além disso, esta nova versão parece estar focada em refinar o desempenho geral desta app, algo que a Google faz regularmente.

A nova versão está já no Google Play do Android, com o gigante das pesquisas a disponibilizar envia a atualização usando uma abordagem em fases. Isto significa que alguns utilizadores obtêm a nova versão mais cedo do que outros. A cada novo lote são testados e avaliados problemas para impedir que se propaguem.

Atualização da Google traz algumas falhas

Embora seja difícil confirmar se a Google corrigiu algum problema específico, fica claro que alguns ficaram por ser abordados e resolvidos. Um deles, associado ao Coolwalk, com quase 6 meses está presente e parece não ter solução apresentada pela Google.

Este está lá após a instalação do Android Auto 10.4 e faz com que a parte inferior do ecrã bloqueie. O bug em causa impossibilita o uso da barra de tarefas, portanto, não se consegue alternar entre apps. O problema parece estar associado ao Google Maps, pois os utilizadores afirmam que a sua interface congela ao iniciar esta de navegação.

Quem quiser testar a nova versão, pode encontrar a atualização na Play Store da Google. Ao mesmo tempo, e caso esta não esteja ainda disponível, é possível aceder a alguns locais na Internet de confiança e que disponibilizam esta APK para instalação manual.