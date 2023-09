A imposição é da União Europeia e como tal serviços como o WhatsApp são obrigados a adotar, mesmo que não o desejassem. Assim, e à luz do novo Regulamento Mercados Digitais, ou DMA, alguns serviços de mensagens têm de conseguir comunicar entre si. Ainda que exista algum tempo, o WhatsApp parece estar já a trabalhar nesta novidade.

O Regulamento Mercados Digitais de União Europeia (DMA) não é do agrado da maioria das grandes empresas tecnológicas. Vão obrigar a grandes mudanças e à perda de alguma exclusividade que eram parte do seu apelo. Traz regras aplicáveis às plataformas que atuam como "controladores de acesso" no setor digital.

No caso do WhatsApp, e como está marcado como controlador de acesso, as mudanças têm mesmo de acontecer. Na prática, estes serviços vão ter de conseguir interligar-se com outros marcados também com este grau e assim permitir uma interoperabilidade nas mensagens entre todos os serviços.

A Meta parece ter começado já a trabalhar nesse sentido, ainda que não seja visível para os utilizadores. A mais recente versão beta, usada para testes, já revela alguns elementos essenciais que estão por agora escondidos no código desta aplicação, pelo menos na versão dedicada ao Android.

WhatsApp beta for Android 2.23.19.8: what's new?



WhatsApp is working on complying with new EU regulations by developing support for chat interoperability, and it will be available in a future update of the app!https://t.co/XI6zMoOD5P pic.twitter.com/Jpd9Leh2Ki — WABetaInfo (@WABetaInfo) September 10, 2023

Como se pode observar na imagem partilhada, existe agora uma nova secção dedicada aos novos regulamentos - DMA. Por ainda estar em desenvolvimento, ainda não está pronta, parece vazia e não está acessível aos utilizadores, mas o título nos confirma que agora trabalham nela.

O WhatsApp tem um prazo de 6 meses para preparar a sua app com as novas regulamentações europeias para fornecer o seu serviço de interoperabilidade de mensagens na União Europeia. Por agora, ainda não está claro se esta funcionalidade acabará por se estender também a países fora da União Europeia.

Ainda que imposta pela União Europeia, a DMA será excelente para os utilizadores destes serviços, entre eles o próprio WhatsApp. A possibilidade de comunicar entre apps e entre serviços será importante e abre as portas a uma comunicação mais universal.