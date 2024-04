WhatsApp quer tornar simples criar e gerir os seus contactos favoritos

Ainda que esteja associado aos contactos telefónicos, o WhatsApp parece estar a preparar uma novidade neste campo. O serviço de mensagens da Meta quer dar aos utilizadores a possibilidade de escolher os que são favoritos e fazer a sua gestão de forma muito simples, criando assim um grupo especial.

Simples criar e gerir os seus contactos favoritos

As novidades não parecem parar do lado do WhatsApp e da Meta. A cada nova versão de testes surgem mudanças e novas funcionalidades, preparando o caminho para mostrar aos utilizadores o que os espera em breve nas versões estáveis e acessíveis a todos os utilizadores algum tempo depois.

Na mais recente versão de testes voltou a ser encontrada a mudança, positiva para os utilizadores e que se vai traduzir em breve numa nova funcionalidade. Falamos da possibilidade de ter contactos favoritos, que podem depois ser geridos pelos utilizadores como pretenderem.

Ainda não se conhece a utilidade desta novidade, mas há já algumas ideais a surgir. Presumivelmente, isso permitirá criar uma lista das conversas preferidas, para serem mais simples de encontrar, evitando que os utilizadores tenham de percorrer toda a lista disponível ao longo do ecrã.

WhatsApp quer facilitar as conversas dos utilizadores

Também poderá ser usado para tornar mais simples as chamadas, sejam elas de voz ou de vídeos. Estes contactos favoritos vão estar no topo da lista. Nas definições os utilizadores encontram uma área já guardada para este fim, onde podem depois organizá-la rapidamente.

Como sempre, nestes casos, não existe ainda uma ideia de quando este novo recurso será lançado no WhatsApp. Está ainda em desenvolvimento e não disponível, mesmo por utilizadores do programa Beta deste serviço. Provavelmente será aberto depois dos testes e de eventuais problemas serem encontrados e resolvidos.

Mais uma novidade que está agora a ser preparada para tornar o WhatsApp ainda melhor. Ao ter contactos favoritos, os utilizadores podem ter acesso rapidamente a todas as conversas principais, sem terem de percorrer a longa lista de contactos que possam ter registado no smartphone.