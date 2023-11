Há muitas funcionalidades que a Meta desenvolve para o WhatsApp que se encadeiam no que existe já atualmente. Querem garantir em muitos casos que estas sejam elevadas as novas patamares e que assim possam ser usadas de forma mais eficiente. É isso que acontece agora, com o WhatsApp a poder proteger as conversas bloqueadas com um código secreto.

Foi no início deste ano que a Meta trouxe para o WhatsApp uma funcionalidade que permite trancar conversas para ajudar as pessoas a proteger as suas conversas mais sensíveis. Agora, e do que revelaram, chegou mais uma novidade.

O WhatsApp passa a ter um código secreto para tratar destas conversas. Esta é uma forma adicional de proteger as mensagens trocadas e torná-las mais difíceis de aceder caso alguém tenha acesso ao smartphone do utilizador ou caso este seja partilhado com outra pessoa.

Com um código secreto os utilizadores vão poder definir uma palavra-passe única diferente da que usam para bloquear o smartphone. Isso dará às conversas trancadas uma camada adicional de privacidade. Os utilizadores vão ter a opção de ocultar a pasta Conversas trancadas da sua lista de conversas para que só possam ser descobertas ao escrever o código secreto na barra de pesquisa da app do WhatsApp.

Caso os utilizadores prefiram, as conversas podem continuar a ser apresentadas na sua lista de conversas. Sempre que houver uma nova conversa que estes pretendam bloquear, podem fazê-lo ao premir sem soltar, em vez de aceder às definições da conversa.

Os códigos secretos vão começar a ser implementados agora e estarão disponíveis globalmente nos próximos meses. Os utilizadores devem manter as suas apps atualizadas para assim terem acesso a todas as novidades que vão sendo libertadas ao longo do tempo e assim terem o que de melhor está a ser oferecido.

Esta é mais uma das muitas funcionalidades que vê garantir a segurança e a privacidade dos utilizadores do WhatsApp. Com um simples código secreto as conversas trancadas ficam inacessíveis e ainda mais escondidas de olhares alheios.