Dica: esta opção do WhatsApp garante que poupa espaço e aumenta a sua segurança

Apesar de ser um serviço focado na comunicação, o WhatsApp tem algumas opções que protegem os utilizadores em vários campos. Estas conseguem focar-se em várias áreas e com uma simples ativação agem em prol do utilizador. Hoje trazemos uma opção que podem ativar e que em apenas um momento garantem que poupa espaço e aumenta a sua segurança.

WhatsApp garante que poupa espaço e aumenta a sua segurança

Não é complicado receber uma quantidade anormal de ficheiros no WhatsApp. Alguns grupos simplesmente existem para essa partilha e são a garantia de que rapidamente espaço essencial é ocupado anormalmente, trazendo problemas aos utilizadores. Isso é, como sempre, de evitar e até combater.

Por outro lado, e com a sofisticação que tem existido nos ataques, os utilizadores do WhatsApp estão expostos de formas não entendiam ser possíveis. Com o receber de um simples ficheiro toda a segurança é colocada em causa e os utilizadores acabam por ser atacados silenciosamente e os seus dados roubados.

Com uma simples mudança no WhatsApp é possível inverter estes dois vetores e garantir, por um lado, que apenas o espaço necessário é ocupado e por outro, que estes ataques não acontecem. Basicamente basta indicar a esta app que não descarregue os ficheiros recebidos nas conversas, individuais ou de grupo.

Para fazer essa mudança devem primeiro aceder às definições do WhatsApp e depois escolher a opção “Armazenamento e dados”. Aqui dentro, devem procurar no final as opções “Ao usar dados móveis” e “Ao usar uma rede Wi-Fi”. Estas estão na zona dedicada ao descarregar automaticamente ficheiros.

Independentemente do que estiver selecionado, os utilizadores devem remover todas as opções e assim deixar de fora as fotos, áudios, vídeos e documentos. Isto levará a que nenhum destes tipos de ficheiros seja trazido para o smartphone. Apenas quando o utilizador decidir isso acontecerá.

Ao tornar real esta mudança numa opção, o espaço ocupado não será uma realidade. Ao mesmo tempo, os ficheiros maliciosos também não vão estar presentes. Isto garante que o WhatsApp não os analisará e assim garantir a entrada dos atacantes nestes dispositivos. Como dissemos antes, garante a poupança de espaço e a segurança, sem que, na verdade, esteja ativamente uma análise a acontecer.