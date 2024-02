Xiaomi já trabalha com a ARM para bater a Qualcomm e a MediaTek

Como tem sido mostrado recentemente, a arquitetura ARM parece ser o futuro e muitas marcas como a Xiaomi querem aproveitar este momento. A marca chinesa estará agora a apostar ainda mais neste ponto e os últimos rumores apontam para que se tenha aliado à ARM e prepara um SoC para bater a Qualcomm e a MediaTek.

Tal como a Apple, a Google e a Samsung, também muitos outros fabricantes querem criar os seus SoC proprietários. Desta forma conseguem controlar de forma firme e completa o que estes conseguem oferecer nos seus smartphones. Ao mesmo tempo, o mesmo acontece com o sistema operativo e restante software.

A Xiaomi já tinha apostado neste ponto, tendo até revelado a sua proposta. Esta acabou por ficar limitada ao mercado chinês, mas deu provas de que está à altura do que é necessário para criar a sua proposta, capaz de ombrear com o que a concorrência oferece e tem no mercado.

Agora, e do que foi revelado na rede social Weiboo pelo CEO da MediaTek, Rick Tsai, a ARM colabora com a Xiaomi no desenvolvimento de um SoC. A fonte desta declaração vem de um relatório da Counterpoint Research e revela que a ARM já colaborava com a Oppo, mas o projeto enfrentou desafios e acabou por ser abandonado.

BIG NEWS : Mediatek CEO leaked an Industry Secret, he confirmed that ARM is working with Xiaomi to build their own Chips .



Earlier it was working with Oppo but it faced a lot of difficulties and the project was terminated.



Now all eyes on Xiaomi pic.twitter.com/ARZRSQkYTB