Microsoft aproveitou uma das ferramentas dos PowerToys para melhorar o Windows 11

Os PowerToys são uma montra muito importante da Microsoft, em especial para o Windows 11 e para o que consegue fazer com a comunidade. Estas ferramentas são de código aberto e acessíveis a todos, quer para as melhorar, quer para as usar. Uma destas conseguiu agora ganhar o seu espaço sendo trazida pela Microsoft para melhorar o Windows 11.

Microsoft aproveita o melhor dos PowerToys

Quem já usou os PowerToys sabe bem do que estes conseguem oferecer aos utilizadores do Windows 11 e de outras versões. Estes são verdadeiros extras que melhoram os sistemas operativos e que garantem ferramentas que não conseguem garantir o seu espaço no sistema da Microsoft.

Ainda assim, e graças a serem acessíveis a todos, estas podem ser melhoradas por qualquer um, sendo controlada e garantida por uma comunidade de programadores. A Microsoft tem aqui um papel principal, mas aproveita esta ajuda única para criar uma solução muito interessante.

Agora, e para melhorar ainda mais o Windows 11, uma destas ferramentas dos PowerToys foi promovida e estará em breve acessível no Windows 11. Esta ganha assim um papel essencial neste sistema, mostrando como os PowerToys podem ser importantes para a Microsoft.

Ferramentas vão enriquecer o Windows 11

A Build 26058 adiciona um novo recurso de acessibilidade que permite transformar o cursor do rato numa cruz grande e colorida. Isto facilita a localização e o controlo por utilizadores com problemas de visão. Como muitos outros recursos de acessibilidade no Windows 11, ativar a mira do cursor não requer navegação profunda na app Configurações. Basta pressionar Win + Ctrl + X.

Bastará aceder às Configurações para personalizar o cursor com cores diferentes. As cores permitidas estão presentes sendo ajustadas à acessibilidade. A personalização permite ainda pontos adicionais como a capacidade de alterar o atalho, ajustar a opacidade do cursor, raio central, espessura, cor da borda, ocultar automaticamente a mira e muito mais.

Esta mira do cursor deve chegar como parte da versão 24H2 do Windows 11, oficialmente confirmada para o segundo semestre deste ano. Claro que quem quiser usar já esta novidade só precisa de instalar a sua origem, os PowerToys. Ao mesmo tempo, receberá no Windows 11 um lote grande de outras ferramentas muito interessantes e úteis.