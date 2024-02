Android 15: Finalmente vamos poder deixar de ser inundados com notificações

Com a chegada da primeira versão de testes do Android 15, é hora de conhecer tudo o que a Google prepara para este sistema. Ainda é muito cedo para termos versões acessíveis a todos, mas a base e as principais novidades estão já presentes. Uma delas mostra que finalmente poderemos deixar de ser inundados com notificações no Android 15.

Maior controlo nas notificações apresentadas

Ainda que tenha surgido recentemente, o Android 15 já mostra claramente que veio para mudar os smartphones. As novidades estão declaradas pela Google, mas com muito trabalho ainda para ser feito, rumo à versão final, que o cronograma mostra que chegará no final do verão, ainda com muitas versões pelo meio.

Uma das primeiras novidades relatadas vem para melhorar de sobremaneira as notificações e a forma como estas podem acabar por ser negativas. Ao chegarem de forma constante e repetitivas, acabam por perder o seu propósito e deixar de ser verdadeiramente úteis. Podem até chegar a esconder outras importantes.

Android 15 DP1 has added the "notification cooldown" feature I first revealed in the Android 14 QPR2 beta for @AndroidPolice. This feature "gradually lower[s] the notification volume when you get many successive notifications from the same app." pic.twitter.com/Cd4Rh0EWbV — Mishaal Rahman (@MishaalRahman) February 16, 2024

Android 15 vem mudar muito dos sistemas

Com o Android 15 isso pode ser alterado e finalmente as notificações que cheguem de forma constante podem ser abrandadas. Esta é uma nova opção que está presente e que pode ser ativada, mudando o comportamento que até agora poderia ser o padrão, ainda que não fosse útil.

Assim, e com esta nova versão, quando surgirem muitas notificações da mesma app, estas vão ser abrandadas. Isso levará a que os alertas deixem de ser apresentados, mas limitando-se apenas a essas notificações e a essas apps. As restantes, vão funcionar da mesmas forma e com o mesmo comportamento normal.

Google tem um longo caminho pela frente

Por agora, e na primeira versão de testes do Android 15, esta funcionalidade associada às notificações está ainda limitada e com elementos em falta. Ainda assim, esta deverá ser desenvolvida e continuada até estar pronta a surgir uma versão final do deste sistema da Google.

A aposta da Google no Android 15 parece ser grande, ainda mais por ser a próxima versão da sua proposta para smartphones. Há ainda um longo caminho a seguir até termos uma versão que os fabricantes possam usar nos seus smartphones e assim renová-los com todas as melhorias e novidades.