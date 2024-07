Winamp já está disponível para todos usarem no Android e iOS!

Ainda que seja um dos softwares mais usados na Internet há muitos anos, o Winamp não é conhecido de todos. Este leitor de música mudou a Internet e a forma como ouvimos música nos nossos computadores. Agora, esta pérola foi melhorada e chegou finalmente a Android e iOS, podendo assim ser usado por todos.

Winamp disponível no Android e iOS

Após várias tentativas de regresso desde o início de 2010, o Winamp foi continuamente adiado devido à recusa do Spotify em permitir que aplicações de terceiros transmitissem música. Nos últimos anos, a aplicação fez algumas tentativas fracas de reconquistar os utilizadores de PC, mas não ganhou muita força como esperado.

Apesar do passar do tempo, a equipa Winamp não desistiu e trouxe agora a aplicação para as plataformas móveis. Esteve alguns meses em testes numa primeira versão beta limitada a alguns utilizadores, mas agora está acessível a todos.

A aplicação Winamp, disponível para Android e iOS, permite personalizar a sua biblioteca e o leitor. Com o equalizador integrado, pode ajustar as definições de som para corresponder às suas preferências musicais e ouvir música armazenada na cloud e no armazenamento local.

Um bom leitor de música para todos

Dados os avanços nas aplicações e as crescentes opções de personalização ao longo dos anos, é incerto como o Winamp se irá sair em relação aos seus concorrentes. No entanto, ter presente uma aplicação chamada ‘Winamp’ e poder usá-la irá certamente satisfazer a nostalgia de muitos.

O Winamp fará parte da nova geração de players que vão ser preparados pela sua casa mãe. As atualizações chegarão muito rapidamente até ao final do ano, trazendo novos designs, novos recursos e mais conectividade, entrando num ciclo de evolução constante em 2024 e 2025.

Para descarregar a versão iOS da aplicação, clique aqui, e para a versão Android, clique aqui. Depois será apenas usar esta proposta, com toda a nostalgia que traz e que nos habituámos a ter presente no PC por muitos anos.