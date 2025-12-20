O Windows 11 e o Android estão ainda mais compatíveis com estras novidades

Há vários meses que a Microsoft tem mostrado a sua aproximação ao Android. Este sistema móvel parece ser o preferido da gigante do software para integrar os seus utilizadores. Este cenário tem ganho força nos últimos meses e agora teve uma surpresa. Há novidades únicas na integraçãodo Android com o Windows 11!

Windows 11 e Android estão ainda mais compatíveis

A Microsoft anunciou melhorias significativas na conectividade entre o Windows 11 e o Android com a sua mais recente atualização. Graças às novas funcionalidades da aplicação Phone Link, a interação entre computadores e smartphones é agora muito mais fluida e funcional.

A atualização de código 25102.140.0 para a aplicação Phone Link traz novas funcionalidades para a infraestrutura de controlo entre PCs com Windows 11 e telefones Android. As características mais notáveis ​​desta atualização são:

Bloqueio remoto : agora os utilizadores podem bloquear remotamente os seus computadores com Windows 11 através dos seus telefones Android emparelhados.

: agora os utilizadores podem bloquear remotamente os seus computadores com Windows 11 através dos seus telefones Android emparelhados. Partilha entre áreas de transferência : Uma das funcionalidades mais aguardadas, a partilha entre áreas de transferência permite que os textos ou imagens copiados no computador sejam colados instantaneamente no telemóvel, e vice-versa.

: Uma das funcionalidades mais aguardadas, a partilha entre áreas de transferência permite que os textos ou imagens copiados no computador sejam colados instantaneamente no telemóvel, e vice-versa. Transferência de ficheiros facilitada: agora os utilizadores podem enviar ficheiros diretamente para os seus PCs com facilidade através da aplicação Phone Link.

Novidades da Microsoft acessíveis para todos

Além disso, a Microsoft também melhorou o processo de espelhamento do ecrã do telemóvel para o computador. Especialmente para utilizadores de computadores portáteis, uma nova funcionalidade permite monitorizar a bateria e o estado da rede do dispositivo diretamente a partir da interface do Phone Link.

Estas melhorias e novidades estão já disponíveis para todos. Bastará atualizar a aplicação Phone Link e rapidamente as novas capacidades vão estar presentes para serem exploradas e, principalmente, para serem usadas de forma total e completa.

É também a prova que a Microsoft ainda considera o Android um seu aliado e onde aplica as novidades que vai criando. O resultado final é a prova de que o Windows 11 e o Android estão ainda mais compatíveis com estras novidades.