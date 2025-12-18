Windows 11: Microsoft aposta na privacidade e IA terá de pedir para aceder a ficheiros

Os mecanismos de IA presentes no Windows 11 não podem aceder a nenhum dos ficheiros sem consentimento do utilizador. Esta regra é real e a Microsoft confirma que o seu sistema operativo irá solicitar explicitamente permissão antes de permitir a navegação nos documentos. Este é um passo importante para garantir a privacidade.

Microsoft está a rever a privacidade da IA

Os agentes de IA do Windows 11 não podem aceder a nenhum ficheiro sem permissão. Testados durante várias semanas com participantes do programa Insider, estes agentes de IA foram concebidos para transformar o Windows 11 num sistema operativo baseado nestes seus agentes.

Na prática, um plano da Microsoft chama um espaço de trabalho paralelo na sessão, no qual estes agentes de AI irão lidar com determinadas tarefas tediosas. Embora o objetivo seja claramente aumentar o seu produto, o sistema não contém riscos e, na verdade, gera algumas preocupações. É por isso que, ao usar estes agentes, existe um manual para os utilizadores, tendo a Microsoft planeado, inicialmente, conceder acesso, por defeito, às instruções de trabalho com o seu perfil de utilizador.

Isto não significa que todos os ficheiros carregados, incluindo documentos, downloads, música de fundo, música, imagens e vídeos, podem ser analisados ​​sem consentimento. Estas alterações não causarão nenhuma preocupação entre os utilizadores. A Microsoft admite que os seus agentes de IA podem comprometer a segurança dos computadores. Para tentar acalmar os ânimos, decidiu finalmente interromper quaisquer alterações.

Windows 11 pede permissões para aceder a ficheiros

Ao observar as versões mais recentes do Windows 11, a Microsoft atualizou a sua documentação online sobre o funcionamento dos agentes de IA neste sistema. A empresa de Redmond explica que "Por defeito, quando os nossos agentes solicitam o acesso a ficheiros sem pastas, o Windows concede a autorização".

A quem optar por utilizar estes agentes de IA, o sistema operativo da Microsoft irá apresentar uma caixa de diálogo. Esta solicita o consentimento explicito para que o Copilot aceda a estas instruções para o utilizador do seu utilizador.

Pode também optar por permitir que isso aconteça, ou conceder acesso a tudo o que necessitar, incluindo o acesso a ficheiros de música, documentos, downloads, imagens e vídeos anteriores. Note também que uma página de definições dedicada às permissões de cada agente permitirá geri-las individualmente, definindo as permissões de acesso para quem possui o seu computador.