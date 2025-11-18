Dentro dos Laboratórios da OPPO! O foco no hardware e na sua qualidade

Dando continuidade à visita que o Pplware fez à OPPO, queremos agora mostrar o foco que esta marca está a dar na qualidade. Não se limita a lançar equipamentos, mas foca-se em garantir a máxima qualidade destes e dos materiais presentes. Para isso, e como vão poder ver, os testes a cada componente são exaustivos e procuram encontrar a perfeição.

A qualidade de um smartphone começa muito antes de chegar às mãos do consumidor. Durante a visita ao campus de Binhai Bay, tornou-se evidente que a OPPO investe numa infraestrutura de investigação e testes que vai além do padrão da indústria. Cada detalhe do hardware é pensado para garantir durabilidade, resistência e fiabilidade. Este artigo explora os bastidores dos laboratórios que sustentam esta filosofia.

Materials Lab: onde começa a inovação

O Materials Lab é um dos pilares da estratégia da OPPO. Com mais de 200 instrumentos de alta precisão e 380 patentes registadas, este espaço é responsável pelo desenvolvimento de materiais que elevam a resistência dos dispositivos. Um exemplo é o vidro nanocristal, que aumenta a proteção contra quedas até 400%. Outro destaque são as fibras aeronáuticas, 50% mais finas e quatro vezes mais resistentes que as convencionais, utilizadas para reforçar as estruturas internas sem comprometer o design.

A dobradiça anti-desgaste, concebida para dispositivos dobráveis, é outro marco. Capaz de suportar um milhão de ciclos, garante que os modelos da gama Find N mantêm a integridade mesmo após anos de utilização. Esta durabilidade é essencial para um segmento que exige flexibilidade sem sacrificar a robustez.

Intelligent Terminal Testing Lab

Este é um dos maiores laboratórios de testes de software da indústria, cobrindo mais de 2.000 metros quadrados. Pode testar dezenas de milhares de dispositivos em simultâneo, operando 24 horas por dia com processos quase totalmente automatizados. Todos os meses, o laboratório valida cerca de um milhão de linhas de código e testa mais de 10.000 aplicações globais para garantir a compatibilidade e estabilidade. Ensaios Estruturais e Ambientais

A OPPO realiza testes rigorosos para validar a resistência física dos seus dispositivos. As dobradiças sofrem esforços repetidos, enquanto os smartphones são sujeitos a quedas controladas até 2,5 metros. A proteção contra a água é reforçada com selagem em mais de 20 pontos críticos, permitindo certificações IP69, que asseguram resistência contra poeiras e imersão prolongada.

Os testes ambientais incluem o famoso “Double85”, que expõe os dispositivos a 85°C e 85% de humidade durante horas, simulando condições extremas. Além disso, existem ensaios de sobrevivência a temperaturas que variam entre os -40°C e os 75°C até 168 horas, garantindo que os aparelhos funcionam em qualquer cenário. Estes testes são complementados por mais de 180 verificações, incluindo resistência térmica, impacto e desgaste.

OPPO aposta na precisão na produção

A qualidade não se esgota no laboratório. As linhas de montagem da OPPO são altamente automatizadas, com 95% dos processos realizados por máquinas que oferecem precisão ao nível do micrómetro. Isto permite integrar mais de 1.900 componentes em placas compactas, algumas com apenas 0,4 × 0,2 mm, distribuídas por até 21 camadas. Esta engenharia possibilita designs inovadores, como a moldura ultrafina de 1,15 mm no Find X9, sem comprometer a robustez.

Impacto na experiência do utilizador

Estas práticas não são apenas números. Traduzem-se em dispositivos que resistem ao desgaste do tempo e oferecem confiança ao consumidor. Ao combinar materiais avançados, testes rigorosos e processos automatizados, a OPPO garante que cada smartphone é mais resistente, durável e seguro. Esta abordagem reforça a imagem da marca como uma referência em qualidade e inovação.

Os laboratórios da OPPO são um exemplo de como a investigação aplicada pode transformar a experiência do consumidor. Cada inovação nasce de um compromisso com a excelência, refletindo-se em dispositivos que oferecem segurança e desempenho durante anos. Num mercado competitivo, esta abordagem coloca a OPPO como uma referência em termos de qualidade.