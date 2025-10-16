Google tem 4 novas ferramentas essenciais para segurança no Android

Os golpes envolvendo IA estão a aumentar. Para combater isto, a Google está a lançar quatro novas funcionalidades para fortalecer a conta e proteger as conversas no Mensagens. Quer assim proteger os utilizadores com ferramentas poderosas, mas simples e eficientes de usar no Android.

Os e-mails de phishing cheios de erros ortográficos são já passado. Os esquemas mudaram e a clonagem de voz, deepfakes ou engenharia social são uma nova realidade. Graças à IA, as tentativas de fraude são mais sofisticadas e convincentes do que nunca. Quase 60% da população foi vítima de uma burla no ano passado, segubdo a Google.

Perante esta ameaça crescente, a gigante por detrás do Android está a passar à ofensiva. Está a lançar uma série de novas proteções diretamente integradas nos seus produtos. Querem ajudar o utilizador a identificar armadilhas antes que estas se aproximem.

Google Mensagens transforma-se numa fortaleza

A aplicação SMS torna-se a primeira linha de defesa. A Google integra duas ferramentas principais para proteger as comunicações.

1) Links mais seguros contra o phishing: agora, ao receber uma mensagem que o Google suspeita ser spam, um aviso bloqueará a abertura de qualquer link que esta contenha. Acabam os cliques que levam a sites fraudulentos. Esta proteção está a ser implementada para todos os utilizadores agora.

2) Key Verifier, o selo de confiança para conversas: para ir ainda mais longe, o Android lança o Key Verifier. Esta ferramenta adiciona uma camada de confiança às conversas encriptadas. Basicamente, existirá a partilha de um código QR com os contactos de confiança para ter a certeza de que ninguém intercetou a conversa ou se está a fazer passar por eles.

Recuperar a sua conta Google está (finalmente) simples

É um pesadelo para muitos utilizadores: perder o acesso à conta Google. Reconhecendo este medo, a Google está a simplificar e a reforçar os seus procedimentos de recuperação.

3) “Contactos de Recuperação”, os anjos da guarda: será ser designado amigos ou familiares como “Contactos de Recuperação”. Em caso de esquecimento de palavra-passe ou intrusão, estas pessoas de confiança podem receber um código para ajudar a comprovar a identidade e recuperar o controlo da conta.

4) O número de telemóvel como chave reserva: para iniciar sessão num novo dispositivo Android, a Google poderá reconhecer a conta pelo número de telefone. Só é necessário confirmar a identidade com o código de desbloqueio do dispositivo antigo, sem precisar da palavra-passe.