Alemanha afasta-se da Microsoft com a ajuda de software livre
Poucos meses após ter anunciado que iria abandonar a Microsoft, a Alemanha iniciou a sua transição para o software livre. Um estado deste país concluiu a primeira fase da sua iniciativa para garantir a soberania digital. O anúncio revela que finalmente descontinuaram o Outlook e o Exchange Server e migrado para aplicações de código aberto.
Alemanha afasta-se da Microsoft
Numa publicação no seu site, a Chancelaria do Estado confirmou que converteu todo o seu sistema de e-mail para soluções open source. Os gabinetes governamentais de Schleswig-Holstein migraram do Microsoft Exchange e do Outlook para o Open Xchange e o Mozilla Thunderbird. O processo foi concluído a 2 de outubro e constitui a primeira fase do projeto para retomar o controlo das operações digitais do Estado.
De acordo com o Ministério dos Negócios Estrangeiros da Alemanha, o processo de conversão, que durou seis meses, envolveu mais de 40 mil caixas de correio, com um total de mais de 100 milhões de e-mails e entradas de calendário. Estas contas pertencem a funcionários de organismos governamentais, do poder judicial e do departamento de polícia. Aproximadamente 30.000 funcionários públicos participaram na transição .
Embora a decisão de migrar para o Linux e adotar software livre não seja muito complexa no utilizador final, pode ser uma tarefa complicada para empresas e para governos. Anos de dependência de aplicações e serviços, combinados com formatos fechados, são alguns dos obstáculos que dificultam a transição. A isto acresce o facto de milhares de colaboradores já estarem habituados a uma forma de trabalhar.
Solução passa por software livre
De acordo com o Ministério dos Negócios Estrangeiros da Alemanha, as autoridades trabalharam em estreita colaboração com os fornecedores de software de código aberto. Isso para garantir a compatibilidade, o suporte e, acima de tudo, a escalabilidade. A conversão foi planeada como um processo gradual para evitar interrupções operacionais e, ao mesmo tempo, formar a equipa.
Embora o planeamento já estivesse em curso há vários anos, a implementação operacional começou em 2024 com a adoção do LibreOffice como pacote de escritório padrão. Após esta migração, o Microsoft Office começou a ser removido de alguns computadores governamentais.
De salientar que esta é a primeira fase do projeto. O plano de Schleswig-Holstein para se tornar independente da Microsoft exige ainda a substituição do SharePoint pelo Nextcloud e a conclusão da transição do Office para o LibreOffice em todos os escritórios governamentais. A fase final envolve a migração do Windows para uma distribuição Linux .
Em todas as transições existem as dores de crescimento, quando tudo rolar em velocidade cruzeiro, irá ser um ponto sem retorno, vão existir vantagens imensas, gigantescas!!! Estabilidade, segurança, hardware a durar muitos mais anos, o preço, enfim…
Muito curioso como vão migrar o Windows, como será do ponto de vista do utilizador final? decerto com muitas GUI, mas a partir daí actualizar o “novo Linux” será um Desafio ? ou uma distribuição muito user friendly ?