Alemanha afasta-se da Microsoft com a ajuda de software livre

Poucos meses após ter anunciado que iria abandonar a Microsoft, a Alemanha iniciou a sua transição para o software livre. Um estado deste país concluiu a primeira fase da sua iniciativa para garantir a soberania digital. O anúncio revela que finalmente descontinuaram o Outlook e o Exchange Server e migrado para aplicações de código aberto.

Alemanha afasta-se da Microsoft

Numa publicação no seu site, a Chancelaria do Estado confirmou que converteu todo o seu sistema de e-mail para soluções open source. Os gabinetes governamentais de Schleswig-Holstein migraram do Microsoft Exchange e do Outlook para o Open Xchange e o Mozilla Thunderbird. O processo foi concluído a 2 de outubro e constitui a primeira fase do projeto para retomar o controlo das operações digitais do Estado.

De acordo com o Ministério dos Negócios Estrangeiros da Alemanha, o processo de conversão, que durou seis meses, envolveu mais de 40 mil caixas de correio, com um total de mais de 100 milhões de e-mails e entradas de calendário. Estas contas pertencem a funcionários de organismos governamentais, do poder judicial e do departamento de polícia. Aproximadamente 30.000 funcionários públicos participaram na transição .

Embora a decisão de migrar para o Linux e adotar software livre não seja muito complexa no utilizador final, pode ser uma tarefa complicada para empresas e para governos. Anos de dependência de aplicações e serviços, combinados com formatos fechados, são alguns dos obstáculos que dificultam a transição. A isto acresce o facto de milhares de colaboradores já estarem habituados a uma forma de trabalhar.

Solução passa por software livre

De acordo com o Ministério dos Negócios Estrangeiros da Alemanha, as autoridades trabalharam em estreita colaboração com os fornecedores de software de código aberto. Isso para garantir a compatibilidade, o suporte e, acima de tudo, a escalabilidade. A conversão foi planeada como um processo gradual para evitar interrupções operacionais e, ao mesmo tempo, formar a equipa.

Embora o planeamento já estivesse em curso há vários anos, a implementação operacional começou em 2024 com a adoção do LibreOffice como pacote de escritório padrão. Após esta migração, o Microsoft Office começou a ser removido de alguns computadores governamentais.

De salientar que esta é a primeira fase do projeto. O plano de Schleswig-Holstein para se tornar independente da Microsoft exige ainda a substituição do SharePoint pelo Nextcloud e a conclusão da transição do Office para o LibreOffice em todos os escritórios governamentais. A fase final envolve a migração do Windows para uma distribuição Linux .