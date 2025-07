O Windows 11 recebe um lote grande de novidades de IA da Microsoft

A Microsoft está a trazer para o Windows 11 uma série de novos recursos de IA. Todos os PCs compatíveis, principalmente os PCs Copilot+, podem descarregar uma nova atualização do Windows 11 que apresenta novas experiências de IA. Descubra as novidades de IA da Microsoft para o seu sistema.

Uma das maiores atualizações é a aplicação Definições, que conta agora com a pesquisa por agente para perceber as queixas sobre o seu computador. Pode clicar na caixa de pesquisa e dizer ao Windows o que está errado. Por exemplo, “o cursor do meu rato está demasiado pequeno”. O Windows processará o pedido e sugerirá uma ação.

Também pode solicitar alterações específicas, como “alterar a resolução do meu ecrã para 1920x1080”. O agente Definições está agora disponível para utilizadores com PCs Copilot+ com Snapdragon. Em breve, estará disponível para PCs Copilot+ com processadores Intel e AMD.

O Click to Do recebeu várias novas ações. Aqui temos o Practice in Reading Coach, que ajuda a melhorar as competências de leitura, dando feedback e oferecendo sugestões sobre como melhorar. Já o Rascunho com Copilot no Word transforma uma parte do texto num rascunho completo. As Ações no Teams permitem clicar num e-mail para enviar uma mensagem ou agendar uma reunião.

A funcionalidade Ler com o Leitor Imersivo exibe o texto num ambiente sem distrações, com a possibilidade de ajustar o tamanho, o espaçamento, o tipo de letra e o tema de fundo, ouvir a leitura em voz alta, dividir as palavras em sílabas e destacar classes gramaticais. O dicionário ilustrado mostra imagens para palavras desconhecidas.

Mais IA está disponível na app Fotografias. Após alguns meses de testes, a funcionalidade Relight está a ser lançada, permitindo aos utilizadores ajustar a iluminação com IA. Podem posicionar três fontes de luz ou utilizar predefinições integradas para editar as fotografias. Tal como na app Definições, esta funcionalidade está atualmente disponível apenas para dispositivos com Snapdragon.

O Paint conta agora com um gerador de autocolantes e uma nova ferramenta de seleção de objetos que utiliza IA para isolar o objeto e editar elementos individuais, mesmo que façam parte de uma única camada. A Ferramenta de Recorte recebeu a funcionalidade “Captura de Ecrã Perfeita” para selecionar partes do ecrã para um corte preciso, e um novo Seletor de Cores para ler as cores no ecrã em diferentes formatos.

Por fim, a aplicação Copilot suporta agora os Destaques, uma nova funcionalidade que permite ao Copilot mostrar como executar tarefas específicas na aplicação atual em toda a área de trabalho.

As atualizações de hoje não se trata apenas de IA e geração de autocolantes. A Microsoft está também a melhorar o desempenho e a segurança do seu sistema com um ecrã azul da morte redesenhado e o novo sistema Quick Machine Recovery. Você pode ler mais sobre estas mudanças aqui

Quem quiser obter todas estas atualizações hoje, deve descarregar a atualização não relacionada com a segurança mais recente para o Windows 11 versão 24H2. Esta está disponível e pode ser acedida por todos os utilizadore sdo Windows 11.