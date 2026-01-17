O Windows 11 não se desliga? A última atualização pode ser a causa do problema

A mais recente atualização do Windows 11 está a causar problemas a muitos utilizadores. Um bug em algumas versões impede os utilizadores de desligar os seus computadores pelos métodos normais. A Microsoft já confirmou o problema e ofereceu uma solução alternativa temporária, embora esta não se aplique a todos.

O problema? O Windows não se desliga!

Por esta altura, não deve surpreender ninguém que uma atualização do Windows cause problemas. Desde o lançamento do Windows 11 que milhões de utilizadores têm enfrentado problemas após a instalação de um patch de segurança ou de uma atualização importante. Os erros variam desde ecrãs azuis, quebras de desempenho e falhas na interface do utilizador até à incapacidade de iniciar o computador corretamente.

Na atualização mais recente, está a acontecer o contrário. Os computadores não podem ser desligados ou colocados em hibernação. O problema ocorre após a instalação da atualização de segurança KB5073455, lançada a 13 de janeiro de 2026, e afeta principalmente os computadores com o Arranque Seguro ativado. Esta função valida se o firmware, o carregador de arranque e os componentes críticos foram adulterados antes do arranque do Windows.

Segundo o site de suporte da Microsoft, o bug está a afetar alguns computadores com o Windows 11 versão 23H2. A empresa acrescentou que a atualização KB5073455 apenas está disponível para computadores com as versões Enterprise ou IoT do Windows 11, pelo que se trata de um caso isolado. Infelizmente, não existe uma solução para este problema e os utilizadores afetados terão de encontrar uma alternativa para desligar os seus computadores.

Atualização pode ser a causa do problema

Há, no entanto, uma forma de desligar o Windows 11 após o bug da atualização. A Microsoft sugere a utilização do Comando Prompt (CMD) para desligar o PC. Para tal, basta escrever "cmd" na barra de pesquisa ou selecioná-lo na lista clicando com o botão direito do rato no botão Iniciar. Depois de aberto, digitar o comando `shutdown /s /t 0` e primir Enter para desligar o computador.

Antes de o fazer, deve certificar-se de que faz cópias de segurança de todos os dados. Também se pode desligar o cabo de alimentação, embora este método não seja recomendado, pois existe o risco de danificar o sistema ou corromper ficheiros.

Este não é o único bug que a Microsoft precisa de corrigir. Outro problema causado pela atualização de janeiro é o bloqueio de acesso às sessões do Microsoft 365 Cloud PC. O patch KB5074109 está a causar erros de autenticação e falhas de ligação no Windows 365 e no Ambiente de Trabalho Remoto em computadores com Windows 11 nas versões 24H2 e 25H2. A Microsoft está ciente da situação e a trabalhar para a resolver.

Com tantos bugs causados ​​pelas atualizações, alguns utilizadores questionam-se se vale a pena continuar com o Windows 11 ou migrar para o Linux. Os bugs não são novidade para o sistema operativo da Microsoft, mas a empresa parece mais interessada em lançar recursos de IA do que em resolver os problemas principais que afetam o Windows há anos.