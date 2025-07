Conduzir com ar condicionado ligado consome mais combustível?

Conduzir com este calor não é propriamente agradável, mas ainda bem que os carros estão equipados com ar condicionado. Mas será que o ar condicionado gasta mais combustível?

Conduzir com o ar condicionado (AC) ligado consome mais combustível ou energia (no caso de carros elétricos). Isso acontece porque o sistema de ar condicionado exige potência extra do motor para funcionar.

Carros a combustão (gasolina/diesel):

O compressor do AC é alimentado pelo motor do carro, e ao ligar o AC, o motor tem de trabalhar mais, o que aumenta o consumo de combustível. A diferença pode variar entre 5% e 10% de consumo adicional, dependendo da intensidade e da temperatura externa.

Carros elétricos

O AC consome energia diretamente da bateria. Isso pode reduzir a autonomia do veículo, especialmente em dias muito quentes. A perda pode rondar os 5 a 15% da autonomia, dependendo do modelo e uso.

Abrir janelas em vez de usar AC também pode aumentar o consumo, especialmente a altas velocidades (acima de 80 km/h), devido ao aumento da resistência ao ar (aerodinâmica).

Em resumo...

Conduzir com o ar condicionado ligado aumenta o consumo de combustível ou energia, geralmente entre 5% e 10%. No entanto, em autoestrada, usar o AC pode ser mais eficiente do que conduzir com as janelas abertas, devido à resistência do ar. Para minimizar o impacto, recomenda-se ventilar o carro antes de ligar o AC e usá-lo de forma moderada.