Uma das grandes mudanças na tecnologia dos últimos anos veio com a OpenAI e o ChatGPT. Esta massificação do acesso à IA traz benefícios óbvios e é ada vez mais usada. A prova disso surge nos números apresentados. Desta vez é a OpenAI e revela que o ChatGPT é um sucesso e já trata 2,5 mil milhões de consultas por dia.

ChatGPT é cada vez mais um sucesso de IA

O ChatGPT bate recordes e a ganha cada vez mais visibilidade. Em apenas alguns meses, o número de consultas processadas pela IA da OpenAI cresceu de mil milhões para 2,5 mil milhões por dia. Com mais de 500 milhões de utilizadores semanais, consolida-se cada vez mais como uma alternativa ao Google no mercado dos motores de busca.

A OpenAI acaba de revelar o número de consultas que o ChatGPT processa diariamente. De acordo com a informação, a IA generativa processa até 2,5 mil milhões de consultas por dia. Em dezembro, o chatbot processava apenas mil milhões de consultas por dia. Em poucos meses, este número mais do que duplicou. As muitas novidades da OpenAI, como o gerador de imagens baseado em GPT-4o, provavelmente impulsionaram a popularidade desta IA.

Os Estados Unidos são responsáveis por 330 milhões de consultas ao ChatGPT. Num ano, acumulou 912,5 mil milhões de consultas em todo o mundo. Isto é ainda mais impressionante tendo em conta que o a oferta de IA da OpenAI surgiu há menos de três anos, no outono de 2022.

Consultas a esta oferta da OpenAI crescem

Dos 2,5 mil milhões de pedidos diários recebidos pelo ChatGPT, 500 milhões são de contas gratuitas. Isto inclui ainda dois mil milhões de pedidos de subscritores pagos, de ofertas como o ChatGPT Plus ou o ChatGPT Team. O número de utilizadores semanais cresceu de 300 milhões em dezembro passado para mais de 500 milhões em março. Não é claro quantos subscritores o ChatGPT tem atualmente.

O ChatGPT, cada vez mais apontado como uma alternativa aos motores de busca tradicionais, está ainda longe de processar tantas consultas diárias como o Google. O motor de busca processa 5 biliões de consultas por ano, ou 13,7 mil milhões por dia. Isto é 5,5 vezes mais do que o ChatGPT.

Apesar da liderança, a Google está a fazer tudo o que pode para acompanhar a IA, seja ela ChatGPT, Claude ou Grok. A gigante de Mountain View injetou uma grande dose de IA no seu motor de pesquisa, nomeadamente com o AI Overviews, uma função que exibe resumos no topo dos resultados. Determinada a contra-atacar, a OpenAI trabalha atualmente num browser com ChatGPT que será uma alternativa ao Chrome.