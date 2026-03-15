Pneus novos devem ser colocados à frente ou atrás?

Quando chega o momento de trocar pneus, muitos condutores optam por substituir apenas dois, sobretudo por questões de custo. No entanto, surge quase sempre a mesma dúvida: os pneus novos devem ser montados à frente ou atrás?

Embora muitos automobilistas acreditem que os pneus novos devem ir para a frente, sobretudo em carros de tração dianteira, os especialistas em segurança rodoviária recomendam exatamente o contrário.

Pneus novos devem ser colocados no eixo traseiro

A recomendação da indústria automóvel e dos fabricantes de pneus é para que os pneus novos devem ser montados no eixo traseiro, independentemente de o carro ter tração dianteira, traseira ou integral.

Fabricantes como a Michelin, a Continental e a Bridgestone defendem esta prática por uma razão simples: garantir maior estabilidade do veículo.

O eixo traseiro desempenha um papel fundamental no controlo do carro, especialmente em situações de emergência ou em piso molhado.

Se os pneus mais gastos estiverem atrás, o risco de perda de aderência na traseira aumenta. Numa situação destas, o carro pode entrar em sobreviragem, ou seja, a traseira pode começar a deslizar.