Gasóleo pode subir mais 20 cêntimos já a partir de segunda-feira
Se estava à espera de notícias menos impactantes na carteira é melhor ler este artigo. O preço dos combustíveis prepara-se para dar um salto significativo, com o gasóleo a poder subir cerca de 20 cêntimos (ou mais) já a partir da próxima semana.
Gasóleo vai disparar na próxima semana
O gasóleo vai ficar mais caro a próxima semana, isso não há qualquer dúvida. Fontes do setor referem que a subida rondará os 8 cêntimos por litro, mas especialistas em mercados internacionais apontam para mais de 20 cêntimos no gasóleo e 4 a 5 cêntimos na gasolina face à semana passada.
Como se sabe, a origem desta subida está no aumento do preço do petróleo nos mercados internacionais, impulsionado pela instabilidade no Médio Oriente.
Esta quinta-feira o barril de Brent atingiu os 118 dólares. Este é o valor mais elevado desde 9 de março. No que diz respeito ao gás natural, o aumento foi de 35%. A subida de preço do gás natural deveu-se a ataques às infraestruturas energéticas no Médio Oriente.
Se os preços dos combustíveis fossem atualizados hoje, o gasóleo poderia voltar a subir cerca de +15 cêntimos e a gasolina poderia subir +11 cêntimos.
Face a todo o cenário que se vive, o acumulado em poucos dias pode ultrapassar os 30 cêntimos por litro no diesel.
O mercado está extremamente volátil e, se o cenário internacional não estabilizar, haverá certamente novas subidas.
Está bonito.
Nem quero imaginar os aumentos, que ai vêm, nos bens essenciais.
E ir pra rua fazer barulho?!
Não?!
Ah… espera lá… não tem nada a haver com futebol… afinal está tudo bem… podem subir 40 cêntimos em vez de 20…
Vais fazer barulho para onde? Em Telavive?
Começar a pressionar os políticos para começar a impor sanções a Israel e América, para começo já não era mau.
Telavive porquê? estás a pagar ao preço de hoje o que está guardado a preço antigo, os gatunos estão cá dentro,.
e fazer barulho na rua muda o que?
Ainda se fosse o Benfica a perder..
Estás a falar de fazer barulho onde?
Em Israel e nos EUA?
É que fazer barulho aqui ia mudar 0,0 qualquer decisão neste conflito. (ou até em qualquer país europeu)
Claro que sim, tanto que
Receio da guerra enche hotéis do Algarve na Páscoa
Maior distância do conflito no Médio Oriente beneficia Portugal. Responsáveis hoteleiros esperam ocupação plena durante o período da Páscoa.
E os famosos passeios de domingo também não mudam.
Vai fazer barulho… gastando 900 milhões de euros, em combustível, para juntar, as pessoas, em vários pontos do país?
E as empresas petrolíferas agradecem-lhe. 500 milhões, a mais, no lucro, até convidam a que faça 40000 milhões, de manifestações diárias.
Podem ir de eléctricos, onde essa parte de combustível diminui drasticamente.
Agradeçam ao amigo Trump e o seu querido Bibi, andarem a arrebentar tudo pelo mundo fora.
Só instabilidade, foi Venezuela, queriam fazer o mesmo a Gronelândia, mas partiram para o Irão, a seguir é Cuba, agora o líder da oposição de Israel diz que o Trump e Israel tem que fazer o mesmo com a Turquia arrebentar com aquilo tudo.
Mas anda tudo doido?
Quem é que apoia estes malucos?
Nós
Se se metem com a Turquia depois a Tuninsia invade o Egipto, a Argelia ataca o sul de França e Marrocos invade o sul da península ibérica.
THE END!!!
+1
Eu já aqui disse, várias vezes, que o objectivo disto é a criação do grande Israhell.
É para destruir todos os países da região para eles tomarem conta, desde o Nilo até ao Eufrates.
Não haja alguém que meta esta gente na ordem e andaremos sempre nisto.
Vladimir e Xi, é para armar o Irão até aos dentes com todas as armas avançadas que tiverem.
Rebentem com Israhell e EUA.
Metam essa escumalha na ordem.
Ha o grande vladimir e o glorioso Xi, tenho a certeza que com esses estaríamos bem melhor tanto mais que a esta hora já estávamos a aprender russo.
Quando começou a guerra na Ucrânia tivemos gasóleo a 2€ e nem o Trump era presidente…
no fim-de-semana, manif à porta das representações diplomáticas dos “states” e dos “sionistas” 😉
Os Americanos fazem as asneiras e resto do mundo é que paga.
Eu aprendi isso com o Bill Clinton, com o escândalo dele e da secretária…
O pessoal vai começar a ir ao dentista porque qunaod começarem a gamar gasolina têm de saber que as últimas gotas é pra bocejar na bokita. Ou são as primeiras? Nunca me lembro…
Vai lindo vai, a este ritmo chega-se aos 3€ litro num instante.
250 dólares por barril?
Ou o USD dispara para 2,50 euros… dando 600000 milhões, de euros, à Europa, em exportações. Venha ele. Com cada dólar a valer 2,50 euros, a economia europeia disparava 6300%, logo no primeiro ano, 500000% em 4 anos. Mesmo com a perda de 788 milhões, em receitas turísticas, compensadas com 400000 milhões, que os europeus não gastariam a ir passar férias, fora da Europa. Veja lá que Bali ficaria por 9000 euros, para cada lado. Além de 54000 euros, só para conseguir visto, para entrar na Indonésia. Lá se iam os 3 milhões de influencers.
E outra coisa, vi há dias uma imagem gerada por IA com uma bomba da chamel com preço de 6€ litro, não sei não, mas mais depresa vai sair luxuoso colocar gasoleo e gasolina.
Para o litro, de gasóleo, custar 6 euros, o Brent tem de passar dos 550 dólares!!!! Ora aí, já a electricidade, teria disparado 2600%, cá em Portugal.
Imagine que paga 20 euros, para carregar o seu carro EV, pagaria 6000 euros, para o mesmo carregamento… para 3 viagens. Está pronto, para isso?
Curioso, porque a eletricidade ainda não aumentou.
Nessa altura vai pagar mais de 20 000 euros para fazer os mesmos kms a combustível, portanto continua a compensar.
E em plena 3ª guerra mundial como já estamos, o pior ainda está para vir: Agora são os aumentos, depois vem o racionamento junto com mais aumentos e o resto, o tempo dirá e quem viver, verá o que vai acontecer, pois é uma incógnita.
Ainda há margem… lembrem-se que o barril, já andou nos 166,35 dólares e o dólar valia 1,30 euros, o que dava, aos dias de hoje, 145 dólares.
No gás Natural, os futuros está nos 80, em 2022, passou dos 155, durante 2 meses.
O que está a acontecer, são 73000 milhões, de lucro diário, para as gasolineiras, europeias. A banca já saliva, pela subida de 0,25%, do BCE, que dará 6000 milhões, de lucros diários, para a banca europeia e 8700 milhões, para as seguradoras. Se subir 1% (como é previsto) a banca nacional irá fazer 94 milhões, de euros, de lucro diário!!!!!
Já percebem, como pensa, o Trump e as autoridades governamentais, europeias.
E ainda se perguntam quem ganha com esta situação…