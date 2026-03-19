Gasóleo pode subir mais 20 cêntimos já a partir de segunda-feira

Se estava à espera de notícias menos impactantes na carteira é melhor ler este artigo. O preço dos combustíveis prepara-se para dar um salto significativo, com o gasóleo a poder subir cerca de 20 cêntimos (ou mais) já a partir da próxima semana.

Gasóleo vai disparar na próxima semana

O gasóleo vai ficar mais caro a próxima semana, isso não há qualquer dúvida. Fontes do setor referem que a subida rondará os 8 cêntimos por litro, mas especialistas em mercados internacionais apontam para mais de 20 cêntimos no gasóleo e 4 a 5 cêntimos na gasolina face à semana passada.

Como se sabe, a origem desta subida está no aumento do preço do petróleo nos mercados internacionais, impulsionado pela instabilidade no Médio Oriente.

Esta quinta-feira o barril de Brent atingiu os 118 dólares. Este é o valor mais elevado desde 9 de março. No que diz respeito ao gás natural, o aumento foi de 35%. A subida de preço do gás natural deveu-se a ataques às infraestruturas energéticas no Médio Oriente.

Se os preços dos combustíveis fossem atualizados hoje, o gasóleo poderia voltar a subir cerca de +15 cêntimos e a gasolina poderia subir +11 cêntimos.

Face a todo o cenário que se vive, o acumulado em poucos dias pode ultrapassar os 30 cêntimos por litro no diesel.

O mercado está extremamente volátil e, se o cenário internacional não estabilizar, haverá certamente novas subidas.