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Gasóleo pode subir mais 20 cêntimos já a partir de segunda-feira

· Motores/Energia 29 Comentários

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Autor: Pedro Pinto

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  1. Artilheiro says:
    19 de Março de 2026 às 16:58

    Está bonito.
    Nem quero imaginar os aumentos, que ai vêm, nos bens essenciais.

    Responder
  2. Helder Pinto says:
    19 de Março de 2026 às 17:02

    E ir pra rua fazer barulho?!
    Não?!
    Ah… espera lá… não tem nada a haver com futebol… afinal está tudo bem… podem subir 40 cêntimos em vez de 20…

    Responder
  3. guilherme says:
    19 de Março de 2026 às 17:10

    Agradeçam ao amigo Trump e o seu querido Bibi, andarem a arrebentar tudo pelo mundo fora.

    Só instabilidade, foi Venezuela, queriam fazer o mesmo a Gronelândia, mas partiram para o Irão, a seguir é Cuba, agora o líder da oposição de Israel diz que o Trump e Israel tem que fazer o mesmo com a Turquia arrebentar com aquilo tudo.

    Mas anda tudo doido?
    Quem é que apoia estes malucos?

    Responder
  4. outro_tuga says:
    19 de Março de 2026 às 17:33

    no fim-de-semana, manif à porta das representações diplomáticas dos “states” e dos “sionistas” 😉

    Responder
  5. PGomes says:
    19 de Março de 2026 às 17:47

    Os Americanos fazem as asneiras e resto do mundo é que paga.

    Responder
  6. sapaxoxita says:
    19 de Março de 2026 às 17:48

    O pessoal vai começar a ir ao dentista porque qunaod começarem a gamar gasolina têm de saber que as últimas gotas é pra bocejar na bokita. Ou são as primeiras? Nunca me lembro…

    Responder
  7. Luis Henrique Silva says:
    19 de Março de 2026 às 17:52

    Vai lindo vai, a este ritmo chega-se aos 3€ litro num instante.

    Responder
    • ManuelRocha says:
      19 de Março de 2026 às 19:02

      250 dólares por barril?
      Ou o USD dispara para 2,50 euros… dando 600000 milhões, de euros, à Europa, em exportações. Venha ele. Com cada dólar a valer 2,50 euros, a economia europeia disparava 6300%, logo no primeiro ano, 500000% em 4 anos. Mesmo com a perda de 788 milhões, em receitas turísticas, compensadas com 400000 milhões, que os europeus não gastariam a ir passar férias, fora da Europa. Veja lá que Bali ficaria por 9000 euros, para cada lado. Além de 54000 euros, só para conseguir visto, para entrar na Indonésia. Lá se iam os 3 milhões de influencers.

      Responder
  8. Luis Henrique Silva says:
    19 de Março de 2026 às 17:53

    E outra coisa, vi há dias uma imagem gerada por IA com uma bomba da chamel com preço de 6€ litro, não sei não, mas mais depresa vai sair luxuoso colocar gasoleo e gasolina.

    Responder
    • ManuelRocha says:
      19 de Março de 2026 às 18:58

      Para o litro, de gasóleo, custar 6 euros, o Brent tem de passar dos 550 dólares!!!! Ora aí, já a electricidade, teria disparado 2600%, cá em Portugal.
      Imagine que paga 20 euros, para carregar o seu carro EV, pagaria 6000 euros, para o mesmo carregamento… para 3 viagens. Está pronto, para isso?

      Responder
      • JL says:
        19 de Março de 2026 às 19:10

        Curioso, porque a eletricidade ainda não aumentou.

        Nessa altura vai pagar mais de 20 000 euros para fazer os mesmos kms a combustível, portanto continua a compensar.

        Responder
  9. Alejandro says:
    19 de Março de 2026 às 19:06

    E em plena 3ª guerra mundial como já estamos, o pior ainda está para vir: Agora são os aumentos, depois vem o racionamento junto com mais aumentos e o resto, o tempo dirá e quem viver, verá o que vai acontecer, pois é uma incógnita.

    Responder
  10. ManuelRocha says:
    19 de Março de 2026 às 19:08

    Ainda há margem… lembrem-se que o barril, já andou nos 166,35 dólares e o dólar valia 1,30 euros, o que dava, aos dias de hoje, 145 dólares.
    No gás Natural, os futuros está nos 80, em 2022, passou dos 155, durante 2 meses.
    O que está a acontecer, são 73000 milhões, de lucro diário, para as gasolineiras, europeias. A banca já saliva, pela subida de 0,25%, do BCE, que dará 6000 milhões, de lucros diários, para a banca europeia e 8700 milhões, para as seguradoras. Se subir 1% (como é previsto) a banca nacional irá fazer 94 milhões, de euros, de lucro diário!!!!!
    Já percebem, como pensa, o Trump e as autoridades governamentais, europeias.
    E ainda se perguntam quem ganha com esta situação…

    Responder

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