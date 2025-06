Portugal: apoio de 4000€ para quem trocar carro antigo por elétrico

O Governo vai reforçar os apoios à mobilidade elétrica em 2025. Quem trocar um carro a gasolina ou gasóleo com mais de 10 anos por um veículo 100% elétrico pode receber até 4.000 euros.

Aberto também apoio para a compra de bicicletas elétricas

O Governo vai disponibilizar uma verba total de 13,5 milhões de euros, um aumento de 35% face ao ano anterior para apoiar a mobilidade elétrica em 2025. O objetivo é incentivar a mobilidade sustentável e acelerar a transição energética no setor dos transportes.

O novo incentivo prevê um apoio de 4000 euros para quem adquira um automóvel 100% elétrico e entregue para abate uma viatura com mais de 10 anos movida a combustíveis fósseis. Estão abrangidos veículos novos, em segunda mão ou adquiridos através de locação financeira com duração mínima de 24 meses, desde que a aquisição e a matrícula tenham ocorrido após 1 de janeiro de 2025.

Os veículos elegíveis devem ter um valor de aquisição até 38 500 euros, incluindo IVA e despesas associadas. Este limite sobe para 55000 euros no caso de viaturas com mais de cinco lugares.

As pessoas singulares podem beneficiar de um incentivo por veículo. Já as empresas e Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS) podem candidatar-se a apoios para até quatro veículos, com um máximo de 5000 euros por unidade.

Foi também aberto um apoio para a compra de bicicletas elétricas, com um incentivo correspondente a 50% do valor de aquisição, até um limite de 750 euros.

As candidaturas ao programa estão abertas e decorrem até 30 de novembro ou até esgotar a dotação.

Este reforço insere-se nos compromissos do Governo com a descarbonização, a melhoria da qualidade do ar e a promoção de alternativas de mobilidade mais sustentáveis em todo o território nacional.