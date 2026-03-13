Vivo na Eslovénia e há um serviço que levaria imediatamente para Portugal

Uma das melhores coisas da globalização e da facilidade com que hoje podemos viver, trabalhar ou viajar entre diferentes países é a oportunidade de observar como outras sociedades funcionam. Há dois anos na Eslovénia, esta é uma das coisas que levaria imediatamente para Portugal.

A Eslovénia é um país de natureza e, ainda que isso se deva essencialmente à sorte, que lhe atribuiu um clima particular e uma geologia que convida os aventureiros, essa vantagem reflete-se na forma como as pessoas se deslocam no dia a dia.

Especialmente na capital, mas, também, nas cidades mais pequenas, é comum ver cidadãos ativos que caminham, usam bicicleta ou recorrem a transportes públicos, em vez de dependerem do carro.

Por aqui, é comum ver-se os mais novos a aprender a desbravar a estrada, caminhando em cima da bicicleta, ainda sem pedais.

Existe um esforço claro para promover estilos de vida mais sustentáveis, desde a criação de ciclovias até ao incentivo à mobilidade elétrica e partilhada.

De facto, a capital eslovena, Liubliana, tem investido fortemente em mobilidade sustentável, com um centro histórico praticamente livre de carros, redes de bicicletas partilhadas e soluções de car-sharing.

O resultado é uma cidade onde se vive facilmente sem carro, combinando bicicleta, transportes públicos e veículos partilhados.

Levaria a qualidade deste serviço para Portugal imediatamente

Durante muito tempo normalizei a utilização do carro para praticamente tudo: ir ao supermercado, tratar de burocracias, fazer pequenas viagens ou simplesmente deslocar-me dentro da minha freguesia e cidades perto.

Contudo, este serviço mudou a forma como penso a mobilidade: chama-se Avant2Go e é uma das coisas que gostava de ver a funcionar em Portugal.

Não sendo uma novidade para os portugueses, especialmente os que vivem em grandes cidades, não vejo as alternativas amplamente divulgadas.

O conceito é simples. Trata-se de um serviço de car-sharing com carros elétricos espalhados por várias cidades. Através de uma app para smartphone, é possível ver os carros disponíveis, reservar um deles, desbloqueá-lo e começar a conduzir.

O pagamento é feito apenas pelo tempo e pelos quilómetros utilizados, "à taxa de elétrico", com um limite diário máximo que, uma vez atingido, não aumenta o custo nas 24 horas seguintes.

As tarifas variam conforme o modelo do veículo e podem incluir carros urbanos pequenos e veículos maiores, por exemplo:

Um Renault Twingo tem uma tarifa de 0,11€/minuto ou 0,39€/km durante o dia, e 0,03€/minuto ou 0,39€/km durante a noite. A tarifa diária é de 36€, com o mínimo fixado em 4€.

Um Renault 5 E-Tech tem uma tarifa de 0,13€/minuto ou 0,39€/km durante o dia, e 0,04€/minuto ou 0,39€/km durante a noite. A tarifa diária é de 44€, com o mínimo fixado em 5€

Um Cupra Born tem uma tarifa de 0,18€/minuto ou 0,39€/km durante o dia, e 0,06€/minuto ou 0,39€/km durante a noite. A tarifa diária é de 59€, com o mínimo fixado em 5€.

O período máximo de aluguer contínuo é, regra geral, 72 horas (três dias), embora possa ser estendido se necessário e se a conta associada tiver crédito.

Não há seguros para tratar nem manutenção para pagar, além de os estacionamentos serem, também, mostrados na app.

Com as deslocações rotineiras a serem realizadas a pé, de bicicleta ou de transportes públicos, o serviço é particularmente útil quando é mesmo preciso um carro "próprio", nomeadamente para fazer compras maiores, ir ao aeroporto ou fazer uma viagem para fora da cidade: basta abrir a app, reservar um veículo e utilizá-lo pelo tempo necessário.

Depois é só devolvê-lo num dos espaços de estacionamento do serviço e terminar a viagem, assegurando que fica no estado em que foi encontrado: limpo e, idealmente, a carregar.

Desta forma, muitas pessoas conseguem viver sem carro próprio, utilizando transportes públicos, bicicletas e serviços de car-sharing quando precisam de um veículo, ajudando a reduzir o número de carros nas ruas, diminuir a necessidade de estacionamento e incentivar a utilização de veículos elétricos.

Portugal poderia melhorar a oferta

Em Portugal existem (ou existiram) serviços de car-sharing e outras soluções de mobilidade semelhantes ao Avant2Go. Contudo, a oferta e disponibilidade de veículos parece mais limitada:

O serviço CityDrive para reservar carros por minuto ou hora através de uma aplicação, abrir o veículo com o telemóvel e pagar conforme o uso. Em 2017, segundo a General Manager da Citydrive, Ana Morais Sarmento, numa entrevista dada aquando da chegada do serviço a Lisboa, esta era a primeira e única empresa de car-sharing em Portugal.

A KINTO Share, parte da Toyota, para alugar um carro desde 30 minutos até vários dias ou mais, com a reserva feita através de uma app ou plataforma digital. Embora funcione mais como um aluguer flexível do que um car-sharing clássico com estações fixas na rua, pode ser uma boa alternativa para obter um carro por períodos curtos em cidades como Lisboa ou Porto.

Assim, ainda que Portugal já conte com alguns serviços de mobilidade semelhantes, ainda não oferecem a abrangência e integração do sistema Avant2Go.

Na Eslovénia, especialmente em cidades como Ljubljana, o serviço combina uma frota extensa de carros elétricos, estações distribuídas por toda a cidade e uma app que gere toda a experiência de forma intuitiva.

Esta amplitude permite que os cidadãos tenham acesso rápido e confiável a um carro sempre que precisam, integrando-se perfeitamente com bicicletas partilhadas e transportes públicos.

Em locais como Lisboa e Porto, muitas pessoas já não precisam realmente de um carro todos os dias. Nessas e noutras cidades, um sistema de carros partilhados bem distribuído permitiria ter acesso a um veículo apenas quando é necessário, sem os custos e preocupações de possuir um carro próprio, e dando às cidades um aspeto mais leve.