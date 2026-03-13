PplWare Mobile

Vivo na Eslovénia e há um serviço que levaria imediatamente para Portugal

· Motores/Energia 17 Comentários

Acompanhe o Pplware no Google Notícias

Propor Revisão Proponha uma correção, faça uma sugestão

Autor: Ana Sofia Neto

Tags:

  1. B@rão Vermelho says:
    13 de Março de 2026 às 10:44

    Parabéns pelo artigo.
    Em Portugal sei que há este tipo de serviço, nunca utilizei e talvez fazendo bem as contas, até pode ficar mais barato que ter carro novo.
    Eu tenho dois casais amigos que moram em Lisboa e não têm carro, um dos casais vai regularmente ao Algarve de onde são naturais e com a família ainda apor lá, e vão ou na Rede Expresso ou FlixBus, e se necessitarem de levar alguma coisa ou trazer, alugam carro.
    Outra coisa é que por lá o teletrabalho é visto como uma coisa normal e natural, por aqui é tudo a desconfiar uns dos outros.

    Responder
    • Toni da Adega says:
      13 de Março de 2026 às 10:58

      O pessoal muitas vezes compram grandes carros a contar com aquela viagem que fazem 1x ao ano.
      Já por algumas vezes aluguei 1 carrinha ou carro maior para andar a passear com a familia que está de visita.
      Por vezes sai muito mais barato ter um carro mais barato e mais economico e alugar 1 carro para alguma eventualidade.

      Responder
    • David Guerreiro says:
      13 de Março de 2026 às 11:51

      O chato dos transportes como comboio, Flixbus, etc são os horários, a pessoa não tem liberdade de ir ou voltar quando quer. Há países onde não compensa ter carro porque os custos de seguro são elevados, há portagens à entrada da cidade, e porque existe uma excelente rede de transportes públicos a qualquer hora, mais Uber para alguma eventualidade. Aqui em Portugal, fora dos grandes centros, há muita escassez de transportes.

      Responder
  2. Grunho says:
    13 de Março de 2026 às 10:47

    Hey, espera aí… A bicicleta usada todos os dias por todas as pessoas tem potencial para arruinar até ao ultimo centavo o negócio dos capitalistas do lobby automóvel e petrolífero. Eles não vão gostar nada. E vão fazer tudo por não deixar as pessoas usar. Como fazem em Portugal, que compram políticos e autarcas para complicar a vida aos ciclistas, com mais perigos, mais acidentes e mais mortes. E uns opinion makers de pacotilha, para convencer as pessoas de que se por acaso sobrevivessem a isso tudo, caíam-lhes os parentes à lama. E estava a dar resultado, pelo menos até agora.

    Responder
    • B@rão Vermelho says:
      13 de Março de 2026 às 10:55

      Nos os Tugas, ainda a chuva esta nos Açores já estamos abrigados para não nos molharmos. 🙂 🙂 🙂
      Tenho uma amiga mãe de gêmeos e um dos filhos esta a viver nos Países Baixos e ou outro na Bélgica, e quando foi visitar o filho na Bélgica, diz que era das poucas pessoas com chapéu de chuva, o resto das pessoas estava tão preparada com roupa adaptada para a chuva que dispensavam o chapeou.

      Responder
    • John Coleman 300 says:
      13 de Março de 2026 às 12:00

      Nos centros urbanos, as bicicletas elétricas são o ideal. Pode ser que com estes aumentos dos combustíveis, a generalidade adeque a mentalidade à necessidade.

      Responder
    • Realista says:
      13 de Março de 2026 às 12:45

      Avis. Esse belo concelho comunista no distrito de Portalgre. O paraíso em que todos andam de bicicleta e onde a corrupção não existe….

      Responder
  3. Sócio says:
    13 de Março de 2026 às 10:59

    Seria uma praga como as trotinetas, de carros abandonados ao deus dará, roubados e vandalizados. Para funcionar teria de: haver civismo + Lisboa ser plana. Impossível!

    Responder
    • Grunho says:
      13 de Março de 2026 às 11:24

      Para continuar a funcionar o negócio dos carros e do petróleo teria de: haver pilim, e pessoas a perder-lhe o amor ! Isso tem os dias contados. Civismo para andar de bicicleta, é fácil e não custa dinheiro. E Lisboa é mesmo plana desde que foi inventada a bicicleta eléctrica.

      Responder
    • John Coleman 300 says:
      13 de Março de 2026 às 12:03

      Plana porquê? Tenho uma bicicleta elétrica que faz 60 km de autonomia e dá 50 kmh. Nas retas e nas descidas, desligo o motor.
      Em relação à praga, as soluções são as mesmas que para os restantes veículos. Fiscalização sempre em cima. Um país de pobres armados em ricos.

      Responder
  4. Mr. Y says:
    13 de Março de 2026 às 11:07

    Parabéns pelo artigo!
    No entanto, fico à espera de críticas por causa das colinas em Lisboa, das ruas íngremes do Porto ou de que precisam de atravessar a ponte…

    Responder
  5. contraditorio says:
    13 de Março de 2026 às 11:33

    Na selva em que vivemos está-se mesmo a ver o que aconteceria a um veículo desses 🙂 Ou estava sempre na oficina, em peças ou no abate …. ao fim de 1 semana 🙂 Isto é para países evoluído, não para um 3.º mundismo tacanho !

    Responder
  6. jAr says:
    13 de Março de 2026 às 11:47

    Carros partilhados parece uma óptima ideia, mas quando se começa a pensar nos problemas começa a perder encanto. Como é que se resolvem os seguintes problemas:
    – Limpeza do veículo;
    – Como confirmar quem foi o responsável por pequenos danos?
    – Quem carrega/abastece?

    Se tivermos de ter alguém a verificar cada carro após o aluguer acaba por atrasar e encarecer, o que na minha opinião faz com que infelizmente não seja viável.

    Responder
    • John Coleman 300 says:
      13 de Março de 2026 às 12:05

      Quando alugamos o veículo, podemos avaliar o estado geral do mesmo, inclusive tirar fotografias e fazer vídeos.

      Responder
    • Danny says:
      13 de Março de 2026 às 12:29

      Pois é! basta ver os transportes publicos. Quando é que são limpas as cadeiras? penso que raramente ou nunca. Quanto a danos, essa é outra. como vai ser para identificar quem é quem?
      Quanto a carregamentos, penso que deverão fazer como as trotinetes…
      Eu inicialmente utilizaria o serviço, mas acabava por desistir devido exatamente a falta de limpeza e mesmo a própria manutenção do carro. Afinal de contas, ganhos ao máximo, despesas ao mínimo.

      Responder
  7. cross says:
    13 de Março de 2026 às 11:54

    Também existe na Dinamarca

    Responder
  8. John Coleman 300 says:
    13 de Março de 2026 às 12:04

    Bom artigo. Venham mais com outras boas ideias em vigor noutros países.

    Responder

Deixe um comentário

O seu endereço de email não será publicado.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title="" rel=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

Aviso: Todo e qualquer texto publicado na internet através deste sistema não reflete, necessariamente, a opinião deste site ou do(s) seu(s) autor(es). Os comentários publicados através deste sistema são de exclusiva e integral responsabilidade e autoria dos leitores que dele fizerem uso. A administração deste site reserva-se, desde já, no direito de excluir comentários e textos que julgar ofensivos, difamatórios, caluniosos, preconceituosos ou de alguma forma prejudiciais a terceiros. Textos de caráter promocional ou inseridos no sistema sem a devida identificação do seu autor (nome completo e endereço válido de email) também poderão ser excluídos.

PUB

Newsletter Pplware

Newsletter Pplware

Questão Semanal

Concorda com a proibição do acesso livre às redes sociais por menores de 16 anos?

Ver Resultados

Loading ... Loading ...

Arquivo de Questões

PUB

Velocímetro Pplware

Velocímetro do Pplware

Teste a velocidade da sua Internet

Categorias

Arquivo

Canal de Youtube