A chegada dos carros elétricos da Xiaomi veio mostrar como a marca queria apostar em novas áreas e em novos produtos. O sucesso foi imediato, ainda que apenas no mercado chinês. Agora, esse cenário parece inverter-se e as vendas dos carros elétricos da Xiaomi estão a cair. Qual será a razão para este movimento?

Vendas dos carros elétricos da Xiaomi a cair

Nas últimas semanas, a divisão de veículos elétricos da Xiaomi tem vindo a sofrer um sério declínio. As vendas totais de veículos da empresa caíram de 7.200 unidades para 5.200 unidades entre a 16ª e a 19ª semana de 2025.

As vendas semanais dos modelos SU7, em particular, caíram de 6.700 unidades para 4.700 unidades. O fundador da empresa, Lei Jun, descreveu este período como “o período mais difícil desde a criação do departamento automóvel” numa declaração que fez no Weibo.

É possível afirmar que a quebra nas vendas está diretamente relacionada com uma série de problemas relatados. O capot em fibra de carbono oferecido como opção no modelo SU7 Ultra foi criticado por não corresponder às expectativas. A Xiaomi, por outro lado, afirma que esta peça arrefece os cubos das rodas ao direcionar o fluxo de ar e oferece um melhor desempenho do que o capot padrão.

Uma razão de confiança dos clientes da marca

Com a atualização OTA lançada em maio, a potência máxima do SU7 Ultra foi reduzida de 1.548 cavalos para 900 cavalos. Foi também anunciado que certos critérios de pista devem ser cumpridos para o veículo ter o máximo desempenho. Esta mudança contradiz a promessa da estratégia de marketing da Xiaomi de uma velocidade máxima de 350 km/h e foi recebida com reações negativas por parte dos utilizadores.

Além disso, houve outros casos de problemas relatados e que a marca não soube tratar corretamente. O acidente do SU7 Ultra em março e um acidente rodoviário subsequente também aumentaram as preocupações com a segurança. Estes incidentes fizeram com que a empresa revisse as suas medidas de segurança.

Assim, e com todos estas questões relatadas, é natural que as vendas dos carros elétricos da Xiaomi tenham abrandado. A marca certamente que irá reagir e resolver todas as questões relatadas, para assim reconquistar a confiança dos seus clientes e recuperar novamente as vendas que teve no passado recente.