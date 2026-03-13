Em breve poderá experimentar jogos antes de os comprar na Google Play Store

A Google quer fortalecer a sua estratégia sobre a forma como os consumidores descobrem, experimentam e compram jogos na Play Store. Em breve, será possível experimentar jogos antes de os comprar e até ter a opção de jogar o mesmo jogo em dispositivos móveis e PCs com uma única compra.

Experimentar jogos antes de os comprar

A Google já lançou oficialmente os jogos para PC no seu catálogo Play Games. É um ponto de viragem estratégico para a empresa, que pretendia entrar num mercado já ocupado pela concorrência. Um ano depois, a Google pretende transformar a forma como os utilizadores descobrem, testam e compram jogos na sua plataforma, com várias boas novidades a caminho.

O acesso a alguns jogos pagos pode, por vezes, ser um factor dissuasor para os utilizadores. Para resolver este problema e fomentar compra, a Google permite agora experimentar jogos gratuitamente antes de os comprar. Esta é a primeira boa notícia. A Google explica que, se efetuar uma compra, o seu progresso no jogo será automaticamente guardado.

A segunda boa notícia é que a empresa de Mountain View só cobrará uma vez por determinados títulos. Assim será possível obter e jogar as versões para dispositivos móveis e PC do mesmo jogo. É claro que pode começar um jogo num dispositivo e terminá-lo noutro, mantendo todo o seu progresso.

A Google Play Store terá ainda mais novidades

A Google também planeou um novo espaço comunitário, o "Community Posts", onde os jogadores poderão interagir com outros jogadores para partilhar dicas ou simplesmente fazer perguntas. A Google também oferecerá o Play Games Sidekick, uma nova ferramenta com IA que se sobrepõe aos seus jogos para fornecer conselhos em tempo real.

Desde que adicionou jogos para PC, bem como jogos para dispositivos móveis, à Play Store, cerca de 160 milhões de jogadores consultam mensalmente o separador "Para ti" da Play Store para se manterem a par dos novos lançamentos. A Google, que também dará destaque aos jogos da Play Store optimizados para Windows, planeia integrar uma lista de desejos, que poderá preencher para receber informações.

Para manter o ritmo de crescimento e, sem dúvida, consolidar a sua posição no mercado dos videojogos, a Google pretende expandir o seu catálogo com a adição de mais jogos pagos. A empresa de Mountain View indica que novos jogos independentes serão adicionados ao catálogo nos próximos meses.