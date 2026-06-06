Google vai pagar $920 milhões à SpaceX para usar os centros de dados da xAI

A Google fechou um acordo com a SpaceX para garantir o poder de processamento necessário para a sua inteligência artificial (IA). Esta parceria milionária procura reforçar as capacidades do Gemini Enterprise através dos servidores da xAI.

Um acordo milionário para alimentar o Gemini Enterprise

A gigante tecnológica Google assinou um contrato de 30 mil milhões de dólares com a SpaceX, empresa que detém a xAI de Elon Musk.

Segundo os documentos oficiais partilhados com a Securities and Exchange Commission, a Google irá transferir mensalmente cerca de 920 milhões de dólares a partir de outubro deste ano até junho de 2029.

Este investimento massivo garante o acesso a uma infraestrutura capaz de sustentar a crescente procura por serviços corporativos de IA.

O poder computacional da NVIDIA ao serviço da Google

O contrato estabelece que a SpaceX deve disponibilizar à Google o acesso a 110 mil unidades de processamento gráfico (GPUs) da NVIDIA, além de processadores convencionais e memória.

Caso a empresa de Elon Musk não consiga entregar esta capacidade até setembro deste ano, a Google poderá rescindir o contrato de imediato ou aceitar uma redução proporcional no pagamento mensal.

De acordo com os porta-vozes oficiais da marca, este acordo procura assegurar uma capacidade de ponte imediata para responder ao volume de utilizadores do Gemini Enterprise.

Paralelamente, a SpaceX também fornece este tipo de serviços à Anthropic, consolidando-se como um dos principais fornecedores de infraestrutura antes da sua estreia histórica na bolsa de valores.

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