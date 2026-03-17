YouTube e FIFA unem-se para revolucionar a cobertura do Mundial de 2026

O YouTube e a FIFA anunciaram uma colaboração que promete alterar a forma como os adeptos consomem o conteúdo do Campeonato do Mundo de 2026. Esta aliança posiciona a plataforma de vídeo da Google como um destino central para os fãs de futebol, embora com algumas nuances importantes.

Aliança entre YouTube e FIFA

No âmbito de uma nova e ambiciosa parceria com a FIFA, o YouTube foi designado como a "plataforma preferida" para o Campeonato do Mundo de 2026, que será disputado nos Estados Unidos, México e Canadá. Esta novidade aproximará o maior torneio de futebol do mundo dos milhares de milhões de utilizadores da plataforma da Google.

Contudo, é crucial esclarecer que este acordo não confere ao YouTube os direitos de transmissão exclusivos dos jogos. A venda dos direitos televisivos continua a ser uma das principais fontes de receita da FIFA, um setor que a organização protege de forma rigorosa.

A grande mudança reside na flexibilização de certas regras, permitindo que criadores de conteúdo e parceiros de media partilhem, de forma oficial, um volume de conteúdo do torneio muito superior ao que era permitido até agora.

Através deste acordo, a FIFA irá conceder aos criadores e parceiros autorizados o acesso à sua vasta biblioteca de conteúdos do Mundial de 2026. Isto inclui a permissão para publicar resumos alargados dos jogos, vídeos de bastidores e outro material exclusivo.

Consequentemente, espera-se uma maior presença de influenciadores e YouTubers nos estádios e eventos oficiais assim que a bola começar a rolar em junho de 2026. Esta medida visa modernizar a cobertura e alcançar públicos mais jovens e diversificados.

Transmissões em direto: o que será possível ver?

Uma das novidades mais impactantes é a permissão para que os parceiros de media da FIFA transmitam em direto, nos seus canais de YouTube, os primeiros 10 minutos de cada partida. Adicionalmente, estes parceiros terão a possibilidade de transmitir jogos completos em direto, embora o comunicado oficial especifique que se tratará de "um número de jogos selecionados".

A escolha das partidas não será arbitrária, mas sim determinada pela entidade presidida por Gianni Infantino, garantindo que a oferta complementa, e não substitui, as transmissões tradicionais.

Para assistir à totalidade dos jogos do Mundial 2026, os adeptos continuarão a depender dos canais com os direitos de transmissão no seu país. No entanto, esta aliança entre o YouTube e a FIFA representa um avanço enorme na forma como o conteúdo é distribuído.

Até agora, o material oficial estava maioritariamente confinado ao canal da FIFA ou aos canais dos detentores de direitos, muitas vezes com restrições geográficas e qualidade variável.

A nova política irá facilitar a criação de conteúdos como reacts, análises táticas detalhadas e outros formatos populares, sem que os criadores temam penalizações por violação de direitos de autor.

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