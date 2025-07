Atualizar o Chrome com urgência! Google corrigiu mais uma vulnerabilidade grave

A Google acaba de lançar uma atualização de segurança de emergência para o seu browser. O Chrome 138 corrige quatro grandes vulnerabilidades de segurança que foram exploradas por hackers. Esta é uma atualização urgente para evitar problemas de segurança sérios.

Google corrigiu vulnerabilidade grave do Chrome

O Chrome acaba de receber uma atualização urgente para a versão 138. As equipas de desenvolvimento do Chrome foram forçadas a lançar rapidamente um patch após a descoberta de uma nova falha de dia zero no browser. Esta violação, alegadamente explorada ativamente por hackers, é a quarta do género desde o início do ano.

Este quarto "dia zero" do ano de 2025 foi, mais uma vez, descoberto por Clément Lecigne, um investigador de segurança que trabalha no Threat Analysis Group (TAG), um grupo de investigadores de segurança da Google. A falha, descoberta a 26 de junho, foi imediatamente corrigida pelas equipas da Google, que distribuíram o patch de segurança a todos os utilizadores da versão estável do Chrome, em todas as plataformas.

Listada como CVE-2025-6554, esta falha é uma “confusão de tipos” no motor JavaScript V8 do browser. Especificamente, trata-se de um problema de gestão de dados no código do browser que pode levar a comportamentos inesperados, como falhas inesperadas.

Atualizar o browser com urgência é solução

Mas esta falha também pode ser explorada por hackers para executar código malicioso sem o seu conhecimento, permitindo-lhes, por exemplo, assumir o controlo da sua máquina. Normalmente, todos os utilizadores do Chrome devem descarregar e instalar o patch automaticamente. Embora o patch possa demorar algum tempo a ser implementado, pode ser feito manualmente, forçando o Chrome a atualizar a partir do PC.

Para tal, aceda ao menu principal do browser e, no menu Ajuda, clique em “Acerca do Google Chrome”. O navegador irá procurar automaticamente a versão mais recente do Chrome disponível antes de a descarregar e instalar. Só terá de reiniciar o Chrome no seu computador para finalizar a atualização.

Apesar de parecer apenas mais uma falha do Chrome, esta é grave e tem de ser tratada pelos utilizadores o mais depressa possível. Além disso, esta é também a quarta situação de problemas de segurança que a Google enfrenta este ano com o seu browser. O Chrome tem visto estas questões resolvidas rapidamente, mas ainda assim, são muitas situações.