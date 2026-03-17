Explosão no céu dos EUA: meteorito provoca estrondo e faz tremer casas

Um meteorito atravessou a atmosfera da Terra na manhã de 17 de março de 2026, provocando um forte estrondo sónico que foi ouvido em vários estados norte-americanos, incluindo Ohio e Pensilvânia. O fenómeno, registado por satélites e testemunhado por centenas de pessoas, gerou momentos de surpresa e até pânico entre a população.

O evento ocorreu por volta das 9h da manhã (hora local), quando um objeto espacial entrou na atmosfera a grande velocidade, criando um “fireball” visível mesmo durante o dia.

Segundo dados recolhidos por sistemas meteorológicos, o clarão foi inicialmente confundido com relâmpagos, mas rapidamente se confirmou tratar-se de um meteorito.

Sismo… que afinal veio do céu

O impacto não foi direto no solo, mas a onda de choque foi suficientemente intensa para provocar vibrações sentidas no chão e em edifícios. Muitos residentes relataram um som semelhante a uma explosão ou a um terramoto, o que levou a uma enxurrada de chamadas para os serviços de emergência.

A explicação está no chamado “boom sónico”. Quando o meteorito entra na atmosfera a velocidades extremamente elevadas, comprime o ar à sua frente e gera uma onda de pressão que se propaga até ao solo, produzindo o estrondo ouvido pelas populações.

Um visitante vindo do espaço profundo

De acordo com a NASA, o objeto terá sido um pequeno asteroide com cerca de 1,8 metros de diâmetro e um peso aproximado de 7 toneladas. Viajava a cerca de 72 mil km/h antes de se fragmentar sobre o estado de Ohio.

A energia libertada durante a fragmentação foi equivalente a cerca de 250 toneladas de TNT, o suficiente para explicar o ruído e as vibrações registadas.

Apesar da intensidade do fenómeno, a maior parte do material desintegrou-se na atmosfera. Ainda assim, há a possibilidade de pequenos fragmentos terem atingido o solo em áreas específicas, embora sem confirmação oficial até ao momento.

Fenómeno raro, mas não único

Meteoritos entram diariamente na atmosfera terrestre, mas eventos desta magnitude, visíveis em pleno dia e acompanhados de um estrondo audível em larga escala, são relativamente raros. A combinação de brilho, velocidade e energia libertada torna este caso particularmente notável.

Este episódio recorda outros eventos semelhantes, como o famoso meteorito de Chelyabinsk, na Rússia, em 2013, que causou danos significativos devido à onda de choque.

Um alerta vindo do espaço

Embora não tenha causado vítimas ou danos significativos, o fenómeno demonstra como objetos relativamente pequenos podem gerar efeitos impressionantes ao entrar na atmosfera terrestre.

Num mundo cada vez mais monitorizado por satélites e câmaras, eventos como este deixam de passar despercebidos. E reforçam uma certeza: o espaço continua a ser uma fonte constante de surpresas, algumas delas suficientemente poderosas para se fazerem ouvir na Terra.