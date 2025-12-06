Este caixão biodegradável é feito de cogumelos e pesa apenas 30 kg

Uma empresa holandesa pensou numa solução com menos impacto ambiental para os caixões, que são normalmente de madeira, bem como para a cremação. Chama-se Living Cocoon e é o primeiro caixão à base de cogumelos do mundo.

Aquando da morte de um ente querido, a família tem à escolha alternativas de caixão, com vários níveis de madeira, ou a cremação. Ainda que menos conhecido ou amplamente disponível, existe outro método, que conhecemos em 2022: o processo de aquamação, também chamado biocremação, ressomação e cremação com água.

Agora, combinando a poderosa natureza da regeneração do micélio, o nome dado ao filamento de cogumelo, com fibras de cânhamo recicladas, uma tecnologia desenvolvida pela empresa Loop produz um caixão 100% biodegradável que pode ser cultivado de forma sustentável em sete dias.

Mais do que isso, segundo o New Atlas, decompõe-se totalmente após 45 dias, enriquecendo o solo com nutrientes.

Este sistema de cultivo de baixo impacto elimina a necessidade de produtos químicos, colas e metais necessários durante a produção de caixões e consome uma quantidade mínima de energia para crescer.

Caixão biodegradável pesa apenas 30 kg

O Living Cocoon pode ser armazenado num local seco e ventilado até ao momento do serviço, pois só se degrada aquando do contacto com o solo em condições ideais. Ainda assim, foi testado quanto à durabilidade, resistência, estabilidade e resistência à água.

As agências funerárias não precisam de fazer adaptações especiais a este caixão biodegradável, pois ele foi concebido para se integrar facilmente nas práticas atuais: possui seis alças de juta, uma fibra têxtil vegetal, adequadas para seis pessoas levantarem ou carregarem com segurança, tal como um caixão padrão, e é compatível com elevadores mecânicos e cordas para baixar em sepulturas padrão.

Com o preço de 2995 euros, o caixão biodegradável pesa apenas 30 kg e é vendido num tamanho único, que deve servir para 95% dos adultos: dimensões externas de 216 x 75 x 45 cm e dimensões internas de 195 x 58 x 35 cm. Além disso, pode transportar com segurança até 200 kg.