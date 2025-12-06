PplWare Mobile

Meta teve de perder 70 mil milhões para perceber que o metaverso é um fracasso…

Inteligência Artificial

Autor: Rui Neto

  1. Artilheiro says:
    6 de Dezembro de 2025 às 12:28

    Eu sempre disse iria ser um fracasso, mas havia muita gente aqui no fórum muito otimista, em relação ao metaverso.
    Quem é que vai pagar agora o fracasso. O idiota do seu CEO?
    Em relação aos óculos vamos ver como fica a questão das privacidade, de quem está a ser filmado.

    • Zezinho says:
      6 de Dezembro de 2025 às 14:33

      Faz parte do processo. Quantas tentativas falharam antes de surgir um bom produto?
      E tu, se és assim tão bom e já sabias tudo, já desenvolveste algum produto com valor?
      Respira. O Benfica não ganhou ontem, mas isso não é motivo para ficares assim tão irritado.

  2. Joao Ptt says:
    6 de Dezembro de 2025 às 13:30

    Milhares de milhões desperdiçados no meta verso e nem conseguem ajudar as pessoas a proteger as suas contas contra o furto utilizando chaves de segurança FIDO U2F/ FIDO2 ou WebAuthN, pelo menos opcionalmente, e implementassem de tal forma que mesmo que furtassem os cookies de autenticação não pudessem ainda assim mudar/ adicionar/ remover dados importantes como nome da conta, e-mail/ telemóvel, password, segundo factor de autenticação, sem uma segunda verificação com o segundo factor mais seguro disponível.

