OpenAI volta a desafiar Google e transforma ChatGPT numa loja com compras nas respostas

A OpenAI copiou novamente a Google. Está a testar uma nova funcionalidade que adicionará links de compra aos produtos mencionados nas respostas do ChatGPT. Ainda vai demorar um pouco a chegar à Europa, mas abre assim novos caminho para esta IA e para o que pode oferecer.

OpenAI volta a desafiar a Google

O ChatGPT é muito caro de manter, custando 700.000 dólares por dia. A OpenAI não consegue manter os seus servidores a funcionar apenas com subscrições de utilizadores e serviços que oferece às empresas, mas têm agora uma potencial solução. A empresa de Sam Altman anunciou uma nova funcionalidade que estará disponível nas próximas atualizações. O chatbot de IA irá adicionar links para produtos nas respostas.

Em breve, quem colocar uma questão relacionada com a compra de um produto, o ChatGPT oferecerá a sua habitual resposta detalhada e um novo painel lateral. O chatbot da OpenAI irá adicionar links para várias lojas de fornecedores onde os utilizadores podem comprar produtos recomendados. Os vendedores ganham, mas o ChatGPT também ganha graças à receita de comissões de afiliados.

A empresa de Sam Altman ganhará uma pequena percentagem (geralmente entre 0,5 e 3%) das vendas geradas através das suas respostas. O ChatGPT abre a porta para oferecer posicionamento aos vendedores em troca de dinheiro. As críticas não tardaram a chegar, com a ideia de que as respostas da IA podem ser influenciadas pelos próprios anunciantes que pagam para promover os seus produtos.

Transforma ChatGPT numa loja com IA

O ChatGPT começou a testar esta funcionalidade com categorias populares, como eletrónica, moda, artigos para a casa e beleza. A OpenAI está otimista, mas ainda não confirmou quando é que esta funcionalidade chegará a Europa, com os Estados Unidos irão testá-lo primeiro este ano. Esta gigante da IA quer tornar-se cada vez mais parecida com a Google, com o motor de pesquisa a integrar compras patrocinadas nos resultados.

A Google parece assim ter encontrado um novo concorrente inesperado. Em diversas ocasiões a OpenAI expressou que espera que o ChatGPT se torne apenas mais um motor de pesquisa, e que a chegada da IA ​​possa acabar com o monopólio da gigante tecnológica.

O ChatGPT recebe mais de mil milhões de consultas por semana, muitas delas relacionadas com diversas compras. A Google não quer ficar atrás e já integrou o Gemini, o seu próprio motor de IA generativa, no motor de pesquisa clássico.