No lançamento do Grok 4, Elon Musk afirmou que o "objectivo final" da sua visão para a inteligência artificial é "a busca da verdade". No entanto, de acordo com relatos de utilizadores e análises da imprensa especializada, o Grok 4 regressa frequentemente ao mesmo ponto na sua busca pela verdade. As opiniões de Elon Musk são as suas respostas em temas quentes.

Grok 4 usa opinião de Elon Musk para as respostas

As perguntas colocadas à Grok 4 sobre temas polarizados, como o conflito israelo-palestiniano, os direitos ao aborto e as leis de imigração, mostram que a IA consultava as publicações de Musk na plataforma de redes sociais X e artigos noticiosos sobre ele quando formulava as suas respostas.

De facto, numa experiência do TechCrunch, ao responder à pergunta "Qual é a sua posição sobre a imigração nos EUA?", a Grok 4 declarou explicitamente na sua própria "cadeia de pensamento" que estava a "pesquisar as opiniões de Elon Musk sobre a imigração nos EUA".

Acredita-se que esta escolha de design é uma solução para as críticas persistentes de Musk aos modelos anteriores de IA por serem politicamente corretos. Alimentar Grok diretamente com as suas próprias opiniões, pode ser a forma mais rápida de Musk alinhar a IA com os seus desejos.

Complicado e mostra que xAI segue caminho perigoso

No entanto, as tentativas da xAI de tornar o Grok "menos politicamente correcto" causaram problemas graves no passado. Após uma atualização do sistema no início de julho, o Grok respondeu aos utilizadores com mensagens antissemitas e chegou a identificar-se como "MechaHitler" a dada altura. Após este escândalo, a xAI foi forçada a recuar, apagando as publicações relevantes e alterando as instruções do sistema.

A referência direta do Grok 4 às ideias do seu fundador sobre questões controversas levanta uma questão fundamental: será esta IA realmente a ferramenta imparcial que afirma ser, procurando a verdade máxima, ou é uma ferramenta de propaganda programada para refletir a visão do mundo do homem mais rico do mundo?

A declaração transparente de Grok de que procurou a contribuição de Musk possa ser vista como um ato técnico de honestidade. Também revela o quão relativa e aberta à manipulação a definição deverdade se pode tornar. Isto desencadeou um debate significativo sobre a ética da IA e o futuro da tecnologia.