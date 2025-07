Gmail recebe novidade para ajudar a manter a caixa de entrada limpa e sem complicações

Não é anormal recebermos muitos e-mails por dia que simplesmente não queremos no Gmail. Mais que spam que é já bem detetado e tratado, temos também subscrições e outras mensagens que dispensamos. A Google quer ajudar neste ponto e agora tem uma novidade no Gmail. Este serviço vai ajudar a manter a caixa de entrada limpa e sem complicações.

Manter a caixa de entrada limpa e sem complicações

A Google anunciou o lançamento de uma nova funcionalidade do Gmail. Esta foi concebida para ajudar os utilizadores a gerir facilmente as suas subscrições e a organizar as caixas de entrada. A nova ferramenta "Gerir subscrições" está a ser lançada na web, Android e iOS. Com a nova funcionalidade, os utilizadores podem visualizar e gerir os seus e-mails de subscrição num só lugar e cancelar rapidamente a subscrição dos que já não desejam receber.

Os utilizadores podem visualizar as suas subscrições ativas, organizadas pelos remetentes mais frequentes, juntamente com o número de e-mails enviados nas últimas semanas. Ao clicar num remetente, terá uma visão direta de todos os e-mails enviados por este. Se um utilizador decidir cancelar a subscrição, o Gmail enviará um pedido de cancelamento ao remetente em seu nome.

“Pode ser fácil sentir-se sobrecarregado pelo grande volume de e-mails de subscrição que entopem a caixa de entrada: alertas diários de ofertas que são basicamente spam, newsletters semanais de blogues que já não lê, e-mails promocionais de retalhistas nos quais não compra há anos podem acumular-se rapidamente”, escreveu Chris Doan, diretor de produto do Gmail, num post de blogue .

Gmail recebe novidade para gerir subscrições

Os utilizadores podem aceder à nova funcionalidade clicando na barra de navegação no canto superior esquerdo da caixa de entrada do Gmail e selecionando “Gerir subscrições”. De notar que o lançamento da funcionalidade não é uma surpresa, uma vez que alguns utilizadores já conheciam a ferramenta em abril.

A funcionalidade Gerir subscrições junta-se a outras ferramentas do Gmail concebidas para organizar a caixa de entrada, como a ferramenta de cancelamento de subscrição com um clique, lançada no ano passado. Esta permite aos utilizadores cancelar a subscrição de e-mails com um simples botão "cancelar subscrição", eliminando a necessidade de navegar por sites ou pelo rodapé dos e-mails para cancelar a subscrição de newsletters.

A Google afirma que a nova funcionalidade começará a ser disponibilizada na web a partir de terça-feira, com os utilizadores de Android e iOS a começarem a recebê-la a 14 e 21 de julho, respetivamente. Pode demorar até 15 dias a partir do início do lançamento para que a funcionalidade chegue a todos os utilizadores, afirma a empresa. A funcionalidade Gerir subscrições está disponível para todos os clientes do Google Workspace, subscritores do Workspace Individual e utilizadores com contas pessoais do Google.