Google Tradutor tem novas funcionalidades para aprendizagem de idiomas
Procurando resolver uma das maiores dificuldades dos utilizadores no campo das línguas, a Google está a testar um novo recurso de prática de idiomas, através da aplicação do seu Tradutor. O objetivo passará por ajudar cada pessoa a ultrapassar as suas próprias dificuldades, desenvolvendo as suas competências linguísticas.
Segundo os utilizadores, citados pela Google, uma das competências mais difíceis de dominar no campo das línguas é a conversação, isto é ouvir e falar idiomas com confiança.
Por forma a resolver essa dificuldade, a empresa está a testar um novo recurso de prática, direcionando a solução para as necessidades de cada utilizador.
O teste é de disponibilização limitada, na aplicação do Google Tradutor para Android e iOS, servindo atualmente:
- Falantes de inglês que estão a aprender espanhol e francês.
- Falantes de espanhol, francês e português que estão a aprender inglês.
De acordo com o comunicado da Google, a funcionalidade foi "desenvolvida com especialistas em ensino com base nos estudos mais recentes sobre o processo de aprendizagem de idiomas".
Conseguirá o Google Tradutor fazer frente ao gigante Duolingo?
Para criar aulas personalizadas de audição e prática, a nova ferramenta de aprendizagem apresenta algumas perguntas, questionando sobre o idioma que o utilizador quer aprender, bem como o seu nível nessa língua.
Após perceber, também, as motivações do utilizador para a aprendizagem de um determinado idioma, a nova funcionalidade do Google Tradutor gera cenários personalizados que permitem ouvir conversas ou praticar a conversação, com dicas úteis disponíveis quando necessário.
À semelhança do Duolingo, o Google Tradutor pode acompanhar o progresso diário, ajudando a desenvolver as competências no idioma.
Entretanto, a Google introduziu, também, conversas ao vivo com Inteligência Artificial. Este recurso baseia-se na funcionalidade de conversação que já existe no Tradutor, mas torna-a mais completa e útil para o utilizador.
As únicas línguas de 1ª categoria são:
Inglês, Russo, Alemão, Chinês, Japonês, Françês, Espanhol, Italiano, Holandês, Polaco, Português e Vietnamita. Tudo o resto não vale a pena aprender, não há recursos.
Falta o coreano, a melhor língua do mundo. Mas não faz mal, o Hangul aprende se em 5 minutos e é útil para ir à Coreia do Norte.
No Duolinguo também usam IA, o melhor para a aprendizagem é sempre o input compreensivo e mergulhar na cultura. É isso que faz chocar os nativos e ser um poliglota.