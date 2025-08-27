PplWare Mobile

Mapa mostra Portugal como um dos países mais afetados pelos incêndios na Europa

Autor: Vítor M.

  1. Mario says:
    27 de Agosto de 2025 às 12:13

    Os incêndios já acabaram, agora vem chuva.

  2. Yamahia says:
    27 de Agosto de 2025 às 13:39

    “…Portugal somava cerca de 216 mil hectares ardidos (hoje serão perto de 220 mil), contra 348 mil em Espanha,…”
    Simplesmente Espanha tem um território ~6x’s maior. Extrapolando, a ardida em PT equivale a 1 320 mil hectares ardidos a comparar com ES.
    Nesse mapa, Portugal devia estar a preto e não com uma cor mais suave que ES.

    “…tenderá a aumentar no contexto das alterações climáticas. …”
    Tinha q ser , lol

  3. Pirólogo says:
    27 de Agosto de 2025 às 13:57

    Para haver fogo é preciso oxigénio, arvores e isqueiros. Portanto, é só proibir os isqueiros. 99% fogos são origem criminosa. Os isqueiros são os culpados. Não as pessoas. Prendam os isqueiros, já! É como as armas, se há controlo, pq não nos isqueiros?

    • Yamahia says:
      27 de Agosto de 2025 às 14:29

      Isqueiros é passado. Hoje é drones que ateiam em triângulo e em simultâneo tendo em conta a direcção do vento e coordenadas inacessíveis a bombeiros por terra.
      Está tudo estudado pelo terrível lobby climático.

  4. Alter says:
    27 de Agosto de 2025 às 14:22

    Que chatice não conseguimos ficar em 1° lugar pode ser que no próximo ano os nossos incendiários peguem fogo ao pais todo

