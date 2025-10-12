E os destaques tecnológicos da semana que passou foram…

Nesta semana que passou, experimentámos os novos smartwatches Google Pixel Watch 4 e Huawei Watch GT 6 Pro, fomos conhecer de perto o Citroën C5 Aircross e o DS Nº4, e muito mais.

A Dacia revelou recentemente em Versalhes (França) o novo Dacia Hipster. Saiba tudo sobre este novo veículo elétrico, que levou a Dacia a começar do zero para inventar o "popular" automóvel elétrico do futuro.

O Zeekr 001 foi completamente renovado com um novo sistema elétrico de 900 volts e tempos de carregamento que, na melhor das hipóteses, ficam em apenas 7 minutos (10-80%).

Uma inovação desenvolvida por cientistas na China promete revolucionar a forma como os edifícios produzem eletricidade. Em breve, as janelas das nossas casas e escritórios poderão tornar-se fontes de eletricidade limpa, sem qualquer alteração visual.

Depois dos Pixel, a Google resolveu renovar os seus smartwatches e trouxe para isso o Google Pixel Watch 4. Este relógio foi renovado em várias áreas e é hora de o conhecermos. Este smartwatch da Google traz agora um ecrã mais brilhante, melhor bateria, IA Gemini e melhorias em saúde e desporto. Vamos conhecer o Pixel Watch 4.

A condução dá forma a uma experiência verdadeiramente pessoal: se há condutores que apenas precisam que um veículo os leve do ponto A ao ponto B, há outros a exigirem mais do isso. Muito mais. Com um estilo elegante, mas musculado, o Nº4 da DS Automobiles ofereceu-nos uma condução serena ao volante de um modelo premium, indiscutivelmente francês.

A IA cresceu e ganhou novas capacidades. Se inicialmente eram apenas respostas de texto, hoje já consegue criar imagens e até vídeos de uma simples prompt. A Google eleva agora a sua oferta com uma versão do Gemini capaz de navegar na Internet em nome dos utilizadores. É hora de conhecer o Gemini 2.5 Computer Use.

Concebido para os entusiastas da tecnologia e aventureiros, o Huawei Watch Ultimate 2 procura redefinir os limites da tecnologia wearable com funcionalidades sem precedentes, como a comunicação subaquática por sonar. O dispositivo já pode ser experimentado e adquirido na Huawei Store e, muito em breve, nos principais retalhistas nacionais.

O icónico Renault 5 Turbo renasce em versão elétrica e moderna com o Renault 5 Turbo 3E, um “mini-supercarro” que combinou inovação tecnológica com homenagem ao legado histórico da marca. O modelo realizou as suas primeiras voltas públicas no Tour de Corse Histórico, encantando os fãs com demonstrações de agilidade, velocidade e drifts espetaculares.

Explorar o mundo é um passo natural no crescimento das crianças. Mas para os pais, esse caminho vem sempre acompanhado de uma preocupação: como dar autonomia sem perder o contacto? O SaveWatch Plus 2, smartwatch infantil da SaveFamily, foi desenhado precisamente para responder a esta questão. Deixamos a nossa análise.

Especialmente desenhado para profissionais criativos, estudantes e utilizadores cujo quotidiano seja mais atarefado, o Huawei MatePad 12 X chega equipado com o revolucionário ecrã PaperMatte e o recém-desenvolvido M-Pencil Pro. O objetivo passa por proporcionar uma experiência superior de leitura, escrita e criação digital.

Reconhecido pelo seu bem-estar a bordo, a Citroën apresenta a segunda geração do C5 Aircross: além de oferecer a sensação de viajar num SUV, com um espaço generoso, oferece aos potenciais interessados a liberdade de escolha entre uma gama diversificada de motorizações eletrificadas, desde híbrido, híbrido plug-in ou elétrico.

A Nothing, conhecida pelo seu design minimalista e transparente, lançou-se em 2025 no mundo dos auscultadores over-ear com os Nothing Headphone (1).