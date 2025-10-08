Google Pixel Watch 4: a evolução inteligente do smartwatch da Google

Depois dos Pixel, a Google resolveu renovar os seus smartwatches e trouxe para isso o Google Pixel Watch 4. Este relógio foi renovado em várias áreas e é hora de o conhecermos. Este smartwatch da Google traz agora um ecrã mais brilhante, melhor bateria, IA Gemini e melhorias em saúde e desporto. Vamos conhecer o Pixel Watch 4.

Design e construção: elegância com propósito

O novo Google Pixel Watch 4 chega a Portugal com um visual que mantém a identidade da marca, mas com melhorias notáveis. O corpo está mais fino e ergonómico, assente num vidro único e curvado que cobre toda a traseira, oferecendo uma sensação mais suave no pulso.

O design domado do novo ecrã Actua 360 é uma das mudanças mais visíveis — não apenas pela curvatura perfeita, mas também pelos bezels 16% mais pequenos e uma área de visualização 10% maior.

Na prática, o resultado é um smartwatch mais elegante, confortável e com um aspeto premium. As novas cores — Porcelain, Obsidian, Lemongrass, Iris e Moonstone — dão-lhe uma versatilidade que agrada tanto no uso diário como em contextos mais formais.

As novas braceletes Stretch Band 2.0, feitas em material reciclado e com tons degradé, complementam o visual moderno e sustentável.

Ecrã e desempenho: mais brilho e fluidez

O ecrã do Pixel Watch 4 é agora 50% mais brilhante, atingindo 3.000 nits, o que faz toda a diferença em dias de sol intenso. Mesmo ao ar livre, a visibilidade é excelente e o brilho adapta-se de forma automática graças ao sistema Adaptive Brightness.

O desempenho acompanha o visual: o novo processador Qualcomm Snapdragon W5 Gen 2, aliado ao co-processador Cortex-M55, torna o sistema mais rápido e eficiente. A interface Material You Expressive foi redesenhada para aproveitar o formato curvo do ecrã, com menus que deslizam suavemente e animações subtis que tornam a navegação mais intuitiva.

A experiência geral é fluida, sem atrasos — quer ao responder a mensagens, controlar música, navegar com o Google Maps, ou ativar o assistente Gemini com o novo gesto Raise to Talk.

Saúde e fitness: mais dados, mais precisão

A Google volta a integrar profundamente o Fitbit no Pixel Watch 4, e as melhorias são evidentes. O relógio deteta automaticamente atividades como corrida, ciclismo, caminhada, remo ou desportos coletivos — e o faz de forma mais inteligente. O novo sistema de deteção aprende com os hábitos do utilizador, ajustando-se com o tempo.

Para quem corre ou pedala, a introdução do GPS de dupla frequência (Dual-Frequency GNSS) é uma das maiores novidades, garantindo rotas mais precisas mesmo em zonas urbanas densas ou trilhos de montanha.

O relógio também faz agora uma análise mais completa do sono, com um modelo de IA que aumenta em 18% a precisão na deteção das fases de descanso. O utilizador pode ainda aceder a métricas detalhadas de frequência cardíaca, temperatura da pele, ECG, e até receber alertas de ritmo cardíaco irregular.

Outro destaque é a nova deteção de perda de pulso (Loss of Pulse Detection), já certificada e disponível em Portugal, uma funcionalidade de segurança que pode chamar automaticamente os serviços de emergência se o relógio não detetar sinal de vida durante determinado período.

Desporto e acompanhamento inteligente

Em modo de treino, o Pixel Watch 4 revela todo o seu potencial. É possível criar corridas personalizadas, definir intervalos e metas de ritmo ou batimentos cardíacos, e acompanhar dados em tempo real com feedback tátil e sonoro.

O AI Daily Run Recommendations sugere treinos adaptados à condição física e objetivos do utilizador, e o novo sistema de Readiness & Load ajuda a equilibrar esforço e recuperação.

Durante as corridas, a leitura de métricas como cadência, comprimento da passada, tempo de contacto com o solo ou eficiência de movimento é mais precisa, permitindo melhorar a técnica e prevenir lesões.

E para quem pratica ciclismo, o Bike Real Time Streaming permite ver métricas em direto no smartphone, como velocidade, ritmo cardíaco e elevação, sem tirar o foco da estrada.

Bateria e carregamento: o salto que faltava

A autonomia é um dos grandes avanços. A Google promete até 40 horas de uso normal e até 72 horas em modo de poupança — e nos testes, o relógio facilmente aguenta um dia e meio com monitorização contínua de saúde.

O carregamento também é muito mais rápido: 50% em apenas 15 minutos e carga total em menos de uma hora. O novo dock de carregamento rápido também atua como relógio de mesa, mostrando hora, alarmes e tempo restante de carga.

Conclusão: um smartwatch completo e finalmente maduro

O Google Pixel Watch 4 marca a consolidação da visão da Google no universo dos smartwatches. É mais rápido, mais bonito, mais completo e mais inteligente — com uma integração profunda entre Fitbit, Google Apps e Gemini.

Para utilizadores Android, especialmente quem já tem um smartphone Pixel, este é o smartwatch ideal. Oferece um design elegante, intuitivo e com uma forte vertente de bem-estar e segurança.

A autonomia ainda podia ser maior, mas o novo carregamento rápido compensa. No geral, o Pixel Watch 4 é o primeiro smartwatch da Google que realmente consegue competir, de igual para igual, com os gigantes do setor.

Galeria Google Pixel Watch 4