Google e Apple unem forças para facilitar a transferência de dados entre Android e iPhone

Há muito que a Google e a Apple operam em polos opostos, ambas com pouco interesse em cooperação direta. No entanto, a mais recente versão do sistema operativo Android Canary revela um raro exemplo de colaboração entre as duas gigantes, sugerindo um futuro onde trocar de telemóvel será bem mais simples.

Uma parceria inesperada

A rivalidade entre a Google e a Apple é lendária, mas o cenário parece estar a mudar em prol da conveniência do utilizador. Relatórios recentes, confirmados por representantes da Google ao portal 9to5Google, indicam que ambas as empresas estão a trabalhar em conjunto para melhorar a migração de dados entre o Android e o iOS.

Os primeiros indícios desta parceria surgiram na build 2512 do Android Canary (ZP11.251121.010), uma versão de testes preliminar destinada a programadores. O código encontrado sugere que a Apple está a preparar o seu lado do sistema para uma futura versão beta do iOS 26.

O objetivo é claro: criar um método de transferência robusto que funcione ao nível do sistema operativo, em vez de depender exclusivamente de aplicações externas que nem sempre oferecem a melhor experiência.

Como funcionará a nova transferência Android-iOS

Atualmente, quem deseja mudar de sistema operativo depende de aplicações como a "Switch to Android" da Google ou a "Move to iOS" da Apple. Embora funcionais, estas soluções têm limitações quanto ao tipo de dados que conseguem migrar e, frequentemente, o processo é moroso ou falível.

A nova abordagem procura integrar esta capacidade diretamente no processo de configuração inicial (setup) do telemóvel. Segundo as análises preliminares do código presente nos dispositivos Pixel (incluindo os novos Pixel 10), o sistema poderá suportar a transferência de uma gama mais vasta de informações.

Especula-se que, além de contactos e fotos, seja possível migrar definições de acessibilidade, redes Wi-Fi, palavras-passe e até cartões de carteiras digitais, tudo através de uma conexão local segura, possivelmente via cabo ou uma rede Wi-Fi temporária criada entre os dispositivos.

Apesar do entusiasmo, é importante notar que estas funcionalidades encontram-se num estágio muito embrionário. O canal Canary do Android é experimental e sujeito a alterações frequentes. Da mesma forma, a menção ao iOS 26 coloca esta funcionalidade num horizonte temporal futuro, indicando que a implementação final poderá demorar alguns meses até chegar ao público geral.

