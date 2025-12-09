Governo vai dar mais cheques para apoio à compra de elétricos
De acordo com as informações mais recentes, o Ministério do Ambiente e Energia está a preparar uma nova fase de apoios financeiros destinados à compra de veículos 100% elétricos, graças à reutilização da verba não utilizada durante o ano de 2025.
Governo terá mais 20 milhões de euros para apoio à compra de elétricos
Segundo revela o Jornal de Negócios, serão disponibilizados 20 milhões de euros para financiar os incentivos, num valor que representa cerca de 50 % acima da dotação anterior.
A nova tranche inclui os fundos que ficaram por gastar neste ano: de um total de 1.425 cheques previstos, apenas 691 foram validados.
Este reforço de verbas visa dar nova oportunidade a quem quer comprar um automóvel elétrico, mantendo o valor unitário do apoio e abrangendo as várias categorias previamente definidas (carros, motos, bicicletas, trotinetes, e também incentivos para carregadores).
Ainda não foi indicada a data de abertura das candidaturas para esta nova fase. Quem estiver interessado deverá acompanhar os anúncios oficiais do Fundo Ambiental ou estar atento ao Pplware.
…e entretanto, com candidatura aprovada dos Vales Eficiência, há 2 anos que não existem novidades…are you for real?
É desta que o maníaco de serviço compra um VE novo e que lhe sirva para o resto da vida sem despesas nem problemas 😀
Com tanta gente a passar mal, um numero cada vez maior de sem abrigos, meninas a se prostituirem nas ruas, e familias inteiras em risco de serem sem abrigos.
E o governo em vez de resolver o problema, resolve exacerba-lo ainda mais.
O que o governo faz?
Oferece cheques para compra de carros eléctricos.
Completamente despreparados, inadequados,incompetentes, corruptos, tudo ao contrário.
Será que o povo Português elegeu estes acéfalos?Penguntem-se a vocês.
Parece impossivel.
Que nojo!!!
Este apoio devia era de ser direto a quando da compra do carro… como acontece em vários paises Europeus! Mas claro… em Portugal tinha de ser diferente, pois somos sempre inovadores… para pior!
Compro um elétrico quando o cheque for de 50 000€ e enviado antecipadamente.
A queimar combustível até 2045 siga …
Por mim bem que podem colocar os cheques onde o Sol não brilha… Enquanto houver gasolina e gasóleo, esqueçam-se de mim.