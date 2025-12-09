Governo vai dar mais cheques para apoio à compra de elétricos

De acordo com as informações mais recentes, o Ministério do Ambiente e Energia está a preparar uma nova fase de apoios financeiros destinados à compra de veículos 100% elétricos, graças à reutilização da verba não utilizada durante o ano de 2025.

Governo terá mais 20 milhões de euros para apoio à compra de elétricos

Segundo revela o Jornal de Negócios, serão disponibilizados 20 milhões de euros para financiar os incentivos, num valor que representa cerca de 50 % acima da dotação anterior.

A nova tranche inclui os fundos que ficaram por gastar neste ano: de um total de 1.425 cheques previstos, apenas 691 foram validados.

Este reforço de verbas visa dar nova oportunidade a quem quer comprar um automóvel elétrico, mantendo o valor unitário do apoio e abrangendo as várias categorias previamente definidas (carros, motos, bicicletas, trotinetes, e também incentivos para carregadores).

Ainda não foi indicada a data de abertura das candidaturas para esta nova fase. Quem estiver interessado deverá acompanhar os anúncios oficiais do Fundo Ambiental ou estar atento ao Pplware.